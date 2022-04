“Hay que discutirlo otra vez”: María Laura Santillán y Luis Novaresio debatieron sobre las pistolas Taser

La violencia e inseguridad vuelve a ser el tema del día en Argentina. La víctima en esta ocasión fue una mujer policía que recibió un golpe con un hierro mientras realizaba su recorrido diario en el barrio porteño de Palermo. La uniformada fue atacada por la espalda por un hombre que quería robarle el arma reglamentaria. De este terrible episodio hablaron María Laura Santillán y Luis Novaresio en el pase de sus programas, en LN+. Por su parte, la periodista recordó el pedido de Patricia Bullrich sobre una nueva discusión para el uso de las pistolas Taser, que podría haber sido útil en este episodio, según analizó su colega.

El atacante identificado como Carlos E. de 21 años tomó un pedazo de hierro de una obra en construcción y por la espalda golpeó a la oficial, que se encontraba en la esquina de Salguero y Castex. Una vez que la mujer estaba en el suelo le quitó su arma reglamentaria y salió corriendo por la calle y efectuó dos disparos hacia ella, que no la alcanzaron. Vecinos llamaron al 911 y de inmediato el hombre fue detenido. Se constató que en febrero la Justicia porteña dispuso su internación en el Hospital Borda, luego de ser declarado inimputable tras el acoso a dos mujeres en el subte.

La mujer policía tiene fractura de cráneo (Captura LN+)

En este sentido, Luis Novaresio afirmó que esta situación deja al descubierto tres problemas. “A: la ley de Salud Mental que no está funcionando, ya que sin el acuerdo de la persona involucrada no hay internaciones compulsivas. B: los jueces que liberan a pesar de los antecedentes. Y C: la ausencia de prevención porque si esta policía hubiese tenido una pistola Taser a lo mejor hubiese sido posible evitar la agresión”, explicó el periodista quien además recordó que en Argentina este tipo de arma no está reglamentada.

Asimismo, Santillán coincidió con su colega en el hecho de reabrir la discusión acerca del uso de esta pistola, que a través de una carga eléctrica descontrola los músculos de una persona y la inmoviliza. Además, la periodista recordó que días atrás fue la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pidió que se haga la discusión del asunto, tal como ocurrió en 2019, cuando el policía Luis Chocobar mató a un ladrón y esto abrió el debate sobre el accionar de la fuerza como también la posibilidad de que porten nuevas armas.

María Laura Santillán citó los dichos de Patricia Billrich para hablar de las pistolas taser

“Hay que discutirlo otra vez y traerlo a la conversación para que no haya situaciones graves”, aseguró la conductora de +Noticias sobre la postura de Bullrich al ser consultada por ella sobre qué mecanismos se pueden llevar a cabo ante hechos de violencia en la vía pública.

Por su parte, Novaresio coincidió sobre este aspecto y pidió que el uso de las Taser se desideologice, al mencionar que es la agrupación política La Cámpora la que no permite este elemento sea ingresado para el uso en el país, al generar presión en Natasa Loizou, directora de Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que debe aprobar su uso.