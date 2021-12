“Hay una doble vara”: el duro comentario de Jony Viale sobre el sobreseimiento de Cristina Kirchner

En las últimas horas se conocieron dos importantes decisiones judiciales. Por un lado, Mauricio Macri fue procesado en la causa por presunto espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Por el otro, Cristina Kirchner fue sobreseída en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces antes de llegar a juicio oral. Esos dos hechos, sumado a las declaraciones de la vicepresidenta respecto a la Justicia, dispararon una fuerte exposición de Jony Viale en +Realidad, su programa en LN+.

“¿Saben cuál es el argumento del juez Martín Bava para procesar a Macri por espionaje? Lo que dice el fallo es que Macri como presidente no podía no saber que la AFI estaba espiando a los familiares del ARA San Juan”, comenzó. “‘Se infiere’ que un Presidente debe saber esas cosas. Entonces, siguiendo ese razonamiento tengo algunas preguntas”, completó. Dicho esto, empezó a repasar todas las causas de corrupción que involucran a exfuncionarios del kirchnerismo.

José López, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Sergio Schoklender, Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou fueron de la partida. “¿Se entiende mi punto? Para la Justicia, Macri no podía no saber que la AFI estaba espiando a los familiares del ARA San Juan y para la misma Justicia Cristina no sabía de López, Lázaro, Ciccone, Fútbol para Todos, Cristóbal ni el Gas Licuado”, arremetió.

Tras hablar de “una doble vara que protege a Cristina” enumeró a todos los jueces y fiscales “cercanos a la vicepresidenta”. “¿Te das cuenta por qué Macri sabía todo y Cristina nunca sabe nada? Porque llenaron a la Justicia de su gente. Cristina colonizó gran parte de la Justicia”, advirtió.

Luego, recordó un episodio -acompañado de un tape preparado para la ocasión- donde el intendente de San Antonio de Areco le decía a Cristina Kirchner: “Los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros”. “No pudieron con la Corte [Suprema de Justicia] pero avanzaron con todo lo demás. Ahí tenés la explicación de los tres sobreseimientos desde que Alberto es presidente”, completó.

De cara al cierre, apuntó directamente contra el kirchnerismo, recordó las carpetas encontradas en el subsuelo de la casa de Kirchner en la casa de Calafate y sus dichos respecto a la causa de espionaje. “El kirchnerismo criticando el espionaje es como Mussolini haciendo una denuncia en el INADI, un oxímoron, una contradicción en sí misma. Siempre recuerden que usaron a Stiuso para hacer todo tipo de inteligencia”, concluyó.