Una especialista en gastronomía comparte los ingredientes para el locro perfecto del 25 de mayo

Cuando se acerca el 25 de mayo miles de argentinos se ponen la escarapela y cuelgan banderas en sus casas. Pero también preparan la mesa para celebrar la fiesta patria con un buen plato de locro, en coincidencia con la llegada del frío y las previsiones de un fin de semana largo con temperaturas que perforarán los 5°C.

Un móvil de LN+ conversó con una especialista en gastronomía, quien compartió los ingredientes indispensables para una exquisita preparación. “Esto demora aproximadamente cinco horas, hay que hacerlo a fuego lento, muy tranquilo”, dijo Marcela, la encargada de un bodegón en Recoleta.

Locro, la estrella del 25 de mayo

Cuáles son los ingredientes que todo buen locro debería llevar

Según la especialista, la lista incluye: chorizo picado grueso, panceta, solomillo, tapa de asado, cebolla, mondongo, cebolla, batata, zapallo cabutia y plomo, repollo, acelga y condimentos especiales. El toque final se lo da un sofrito, que puede incluir picante y perejil picado.

Ante la pregunta sobre si el locro es el plato estrella en esta fecha, la especialista fue contundente: “Sí, definitivamente. De hecho, tuvimos que cambiar el horario de servicio por la alta demanda”.

Muchos argentinos le ponen picante al locro, según la especialista gastronómica

Precios promedio

Entre las promociones que ofrece para este fin de semana, se destaca la porción de locro o guiso de lentejas a $17.800, pagando con tarjeta, y a $16.000, con pago en efectivo. “Cuando hace frío, todos mis clientes están acá”, concluyó la especialista.