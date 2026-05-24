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Día 86 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Día 86 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
Día 86 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saberJacquelyn Martin - AP

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 24 de mayo en su 86° día de guerra. Este sábado, Donald Trump anunció que el acuerdo con Irán está “en gran medida negociado”. En tanto, el Servicio Secreto de Estados Unidos abatió a un hombre que abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • El presidente de Estados Unidos dijo este sábado que un acuerdo con Irán, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz, ha sido “en gran medida negociado”.
  • El Servicio Secreto de EE.UU. abatió a una persona que se acercó armada a las inmediaciones de la Casa Blanca.
  • Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que durante la noche atacaron objetivos militares de Hezbollah en dos zonas del Líbano.
Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington, DC, después de que se escucharan disparos
Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington, DC, después de que se escucharan disparosBrendan SMIALOWSKI / AFP - AFP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
Una mujer sostiene la bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente Donald Trump
Una mujer sostiene la bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente Donald TrumpATTA KENARE - AFP
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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