Horacio Rodríguez Larreta contó su relación con Milagros Maylin: “Me enamoré y estoy muy feliz”

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contó que está en pareja con Milagros Maylin, actual funcionara del Gobierno porteño. Fue durante un mano a mano con el periodista Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+. “Me enamoré y estoy muy feliz”, dijo.

Rodríguez Larreta enfatizó: “Soy muy cuidadoso y prudente [sobre mi vida privada]. Lo hago para proteger a mis hijas. No exponerme es una forma de cuidarlas”.

“Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”, reveló el jefe de Gobierno de la Ciudad. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, Se sinceró a continuación.

Además, comentó: “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera”. “Realmente, estoy muy feliz”, resaltó Rodríguez Larreta.

Sobre su perfil profesional, indicó que “trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en la parte de tercera edad”. “Ella trabajó mucho tiempo con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tenía que ver con todo lo que era el programa de integración de villas, una de las prioridades de María Eugenia. Pero actualmente se desempeña junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós”, profundizó.

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de hacer campaña con Milagros y dijo imaginársela acompañándolo en caso de tener la fortuna de presidir un eventual gobierno. “Como te decía, me hace bien. Quisiera tenerla a mi lado en ese momento”, insistió.

Una posible candidatura presidencial dentro de una interna opositora

En el terreno de la política, y con vistas a los comicios generales, el referente del PRO evitó confirmar la fecha de lanzamiento de su candidatura. Tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri se postule a la carrera presidencial. “Preguntále a él. Está en todo su derecho”, sintetizó.

Y aclaró con firmeza: “Es importante remarcar que mi decisión de ser candidato no va a depender de la candidatura de Mauricio, de [Facundo] Manes, [María Eugenia] Vidal, [Patricia] Bullrich o [Gerardo] Morales. No dependo de los otros y creo en que es sano que haya muchas alternativas”.

Con respecto al recambio dentro de la gobernación de la Ciudad, no se decantó por ningún personaje político particular. Destacó sin embargo las intenciones de Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Martín Lousteau de “presentarse como una posible opción, tener una propuesta armada y recorrer la Ciudad”.

Y anticipó que María Eugenia Vidal no tiene intenciones de conducir el Ejecutivo porteño: “No expresó ninguna vocación a ser candidata por la Ciudad. Ella ahora está recorriendo el país, algo que me parece válido. La veo entusiasmada y está aprendiendo mucho. Es meritorio”.

La concepción que tiene de otros referentes políticos

Entrando en el terreno de las definiciones, Rodríguez Larreta brindó una opinión sincera sobre las figuras de Patricia Bullrich, Cristina Kirchner, Javier Milei y Alberto Fernández. En relación a la exministra de Seguridad, la calificó como “una mujer trabajadora” a la cual valora y respeta mucho.

Sobre la actual vicepresidenta, consideró que “no le ha hecho bien a la Argentina por tener una visión muy antigua del mundo”. “Es alguien que no respeta la instituciones y quiere controlar la Justicia, tiene posiciones extremas y le falta republicanismo. Estoy del otro lado”, criticó.

Mientras tanto, hizo una salvedad respecto del diputado por La Libertad Avanza Javier Milei. Si bien se mostró en desacuerdo con “expresiones que ponen en duda su vocación política”, precisó: “Todavía no ha ejercido ningún cargo dentro de un gobierno. Es muy fácil hablar cuando lo ves desde la tribuna”.

Finalmente, y para terminar, habló sobre la percepción que tiene del presidente Alberto Fernández. Lo catalogó como un “mandatario muy desdibujado, que nunca logro trazar un rumbo y se jactó de no tener un plan económico”. “Para serte sincero, es una gran contradicción”, concluyó el jefe de Gobierno de la Ciudad.

