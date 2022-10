Cuál es la pasión que tienen en común Horacio Rodríguez Larreta y su pareja Milagros Maylin

El miércoles por la noche se conoció una noticia que involucra de lleno al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estuvo en +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+ y contó que volvió a formar pareja. “Me enamoré y estoy muy feliz”, aseguró. La otra protagonista de la historia es Milagros Maylin, funcionaria municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la política y la gestión no es lo único que tiene en común la pareja, ya que los une una pasión aún más grande.

Durante su entrevista con Novaresio, además de hablar de política y la actualidad del país, el dirigente decidió hacer mención a su vida privada y dio algunos detalles de la mujer que se robó su corazón. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, precisó.

Horacio Rodríguez Larreta contó que está en pareja: “Me enamoré y estoy muy feliz”

Larreta contó que Maylin “trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en la parte de tercera edad”, y comentó que estuvo mucho tiempo con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gusto por la política no es lo único que la nueva pareja tiene en común. Ambos comparten el amor por una misma camiseta que llevan fuertemente amarrada al pecho. ¿Cuál? La de Racing Club.

La nueva pareja comparte su amor por el club de Avellaneda (Foto: Racing Club / Instagram @milagros_maylin)

Tanto Maylin como Larreta son fanáticos de “La Academia” y comparten la pasión por alentar a su equipo cada vez que pueden. La licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral tiene en su cuenta de Instagram una historia destacada a la que tituló “Racing Club Arg”, donde compartió varias imágenes en la cancha. Por su parte, el jefe de gobierno visitó la sede del club de Avellaneda en Villa del Parque y pasó con la camiseta número diez, que tenía estampado su nombre.

Quién es Milagros Maylin, la nueva pareja de Larreta

En diciembre de 2020, Rodríguez Larreta anunció su separación de Bárbara Diez, con quien estuvo casado durante casi 20 años y tuvo dos hijas. Si bien en estos los últimos años mantuvo su vida privada alejada de las cámaras, durante la entrevista que le brindó a Novaresio contó que volvió a encontrar el amor de la mano de Milagros Maylin, quien aseguró “es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada”.

Maylin tiene 36 años y nació en la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral y magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School. Además, según informaron voceros del gobierno de Larreta, hizo posgrados en la Universidad de San Andrés y en el ESADE. Actualmente, trabaja como secretaria de Bienestar Integral, dependencia del Ministerio de Salud, a cargo de Fernán Quirós, pero lleva varios años en la política.

Maylin y Larreta

Tras emplearse en una empresa de telecomunicaciones, en 2016 fue designada como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable, bajo la órbita de la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad, pero, en diciembre de ese año, pasó a trabajar para la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Tres años después, regresó a la ciudad como jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Barrio Mugica).

Durante la pandemia de coronavirus la sumaron al equipo que coordinaba la estrategia del gobierno porteño para contener el avance del virus y desde febrero de 2021 estuvo a cargo de la coordinación de los centros de testeos y de vacunación. Desde ese momento, se sumó a la mesa estratégica de Larreta, quien ese mismo año promovió su designación como secretaria de Bienestar Integral.

