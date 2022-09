Jony Viale: “El kirchnerismo reveló el truco”

Señores, el mago contó el truco.

Ley número 1: nunca cuentes el truco porque la magia pierde la gracia.

José Mayans, senador nacional kirchnerista: “¿Queremos paz social? paremos el juicio de Vialidad”.

¿No quieren quilombo? Paren el juicio.

¿No quieren sangre? Paren el juicio.

¿No quieren muertos? Paren el juicio.

Tardaron cuatro días en contar el truco; ¿qué quieren frenar?

415.000 hectáreas;

1.412 propiedades;

1.387 vehículos;

No pueden soportar las pruebas; nunca como en estos días quedó tan claro que Cristina lideró una banda criminal. La sociedad lo entendió de esa manera.

Encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA. Causa vialidad: ¿usted cree que CFK es culpable o inocente?

80% culpable:

8% inocente;

12% no tengo opinión;

Cuando vieron que la inmensa mayoría de la sociedad argentina la consideraba corrupta, enloquecieron y nos llevaron a este desborde de violencia.

¿Cuál es el siguiente paso? buscar culpables y cancelarlos. El kircherismo apela a su cultura preferida, la cancelación. Fijate lo que dijo la titular del INADI, Victoria Donda: “La pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia. Las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Una vez más el kirchnerismo haciendo lo que mejor sabe; listas de culpables; listas de gente que debe ser perseguida; escupida; insultada; maltratada; eliminada; ahora... ¿por qué nos resulta un total absurdo ver al kirchnerismo denunciando “odio”? Porque hace 20 años Cristina Kirchner instaló en la Argentina la fábrica del odio; ¿la recordás a la Victoria Donda que ahora denuncia ‘odio’ escupiendo a la gente?

En el mismo sentido, el ministro del interior ya encontró culpables del intento de asesinato a Cristina.

Wado de Pedro: “no es un loco suelto: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radio”. Y luego la agencia oficial de noticias Télam publica un dibujo divino. Un arma y un micrófono superpuestos.

¿Cuál es el relato? El periodismo es odio, el odio entra en la cabeza de la gente; y la gente agarra un arma y mata; los periodistas mandamos a matar a Sristina.

Se llama Teoría de la Aguja Hipodérmica, del señor Harold Lasswell. Es del año 1920. Quiere decir que el kirchnerismo todavía cree en un modelo lineal de comunicación que tiene más de 100 años. Primera pregunta: ¿no es subestimar un poco a la gente? ¿no es tomar a la gente de estúpida? segunda pregunta: ¿quién está tirando en la sociedad hace casi 20 años tres toneladas de odio y de violencia?

Te voy a mostrar a un referente K, llamado Fernando Esteche, avisando que si algún juez llegara a meter presa a Cristina Kirchner puede aparecer muerto.

Pregunta: ¿esto qué sería? ¿amor? ¿cariño? ¿afecto? ¿ternura? ¿humanismo?

En serio que es medio raro que el kirchnerismo se escandalice con el odio, siendo la fuerza política que restauró el odio en Argentina; pensalo históricamente. Desde el regreso de la democracia para acá; ¿Alfonín generó odio? no lo creo ¿Menem generó odio? no lo creo; ¿Néstor y Cristina dividieron a la sociedad entre amigos y enemigos? A ver si este video nos ayuda a pensar un poco nenes y mujeres pegándole a una bolsa de boxeo con la cara de Macri. ¿En serio el kirchnerismo ahora se preocupa por el odio instalado en la sociedad argentina? ¿no se dan cuenta que todos días están llamando a la violencia, incluso entre ustedes mismos?

Ilustraciones de Pablo Blasberg publicadas en Télam. Pablo Blasberg - télam

¿Y esto qué es muchachos? ¿no deberían revisar qué pasa con el odio que generan desde el gobierno? ¿no se dan cuenta que el estado tiene mucho más fuerza que un periodista o una radio o un canal o un portal? ¿se olvidan que la semana pasada la señora vicepresidente trató de borracha a una opositora?

Ministro de pedro, usted que está preocupado por el odio; ¿qué le parece esto? ¿le parece amoroso que la Vicepresidente de la nación argentina trate de borracha a la líder del principal partido opositor? Fíjese, ministro de Pedro, las cosas lindas que también dice el secretario general de la CGT, Pablo Moyano. Les dijo “tránsfugas” a Ritondo y Santilli; y le dijo “gorila” a Patricia Bullrich, además de sugerir que es borracha, igual que Cristina. Entonces... lo que hace el kirchnerismo denunciando odio es una proyección; tienen tanto odio, tienen tanto resentimiento, que necesitan proyectarlo en el otro. Fijate lo que pasó en 2017 cuando no estaban de acuerdo con la reforma jubilatoria.

Mirá qué linda forma de debatir en democracia. Los policías estaban tirados en el piso y los violentos seguían tirando piedras enormes. ¿Te acordás los afiches para nada violentos que pegó el kirchnerismo en las calles porteñas? “La gestapro, la policía secreta que tiene el PRO; comparando a Macri, Vidal y Bullrich con la policía de Hitler; con la policía nazi; con uniformes nazis; con la cruz esvástica; fijate lo que pasó este fin de semana”.

Página/12: Socies de Gimnasia y Esgrima de La Plata piden expulsar a Martín Tetaz por sus dichos sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner

No les gusta cómo piensa Tetaz; ¿qué hacemos? Lo echamos del club, lo echamos de Gimnasia, ¿no te parece un poquito autoritario?

La Justicia tiene dudas sobre el rol de los custodios, miembros de la Policía Federal

¿No te parece un poquito violento? Entonces... no podemos permitir que el gobierno sugiera que la oposición y la justicia y el periodismo es el odio; siendo Cristina la persona que abrió y puso en funcionamiento la fábrica de odio en Argentina hace casi 20 años; ¿qué tiene que pasar? Se tienen que calmar porque la señora no irá presa, aún condenada no irá presa porque tiene fueros no irá presa porque tiene va a cumplir más de 70 años; y no irá presa porque faltan años hasta que la corte suprema revise la sentencia; el gobierno, más que fomentar el odio, debería ayudar a esclarecer qué pasó la noche del jueves.

Porque les aviso que el fiscal tiene muchas dudas. Por ejemplo:

1. El rol de los custodios;

2. El rol de la Policía Federal;

3. El arma sin huellas;

4. El celular reseteado;

5. La verdadera identidad de Fernando Sabag Montiel.

Insisto, preguntas que tienen en la fiscalía:

¿Por qué Sabag Montiel no accionó la corredera del arma?

¿Por qué los custodios se corren en el momento del hecho?

¿Por qué los custodios dejaron a Cristina en el lugar durante 6 minutos después del hecho?

¿Por qué la Policía Federal no detuvo al atacante y sí lo hizo la de la Ciudad?

¿Por qué la supuesta arma usada no tenía huellas de Sabag Montiel?

¿Por qué se reseteó el teléfono del atacante?

¿Por qué el atacante tuvo 3 apariciones en crónica tv, en el mismo programa conducido por el comunicador Tomás Méndez?

Todas estas dudas no son periodísticas, sino judiciales; fijate este video de telefé que muestra la negligencia de la custodia de la vicepresidenta.

¿Te diste cuenta que un custodio de Cristina se aleja de ella en lugar de protegerla? Dato: esa noche Diego carbone, jefe de la custodia de Cristina, no estaba. Dato: el atacante no fue detenido ni por la custodia ni por la Policía Federal, sino por un militante de La Cámpora llamado Marcelo “Jirafa” Fernández. Se escapó y lo terminó deteniendo la policía porteña cerca de Uruguay y Talcahuano.

¿Sabés lo que dijo el jefe de la AFI, Agustín Rossi? “No falló la custodia vicepresidencial. Estaban muy atentos. El mismo que dijo que los iraníes que vinieron en el avión eran instructores de vuelo; en fin... Demasiadas cosas para aclarar; demasiadas dudas que están en la fiscalía del doctor Rívolo.

Por último mostrarte algo muy interesante; viste que el kirchnerismo se indigna porque dice que la oposición y el periodismo crítico no condena “como corresponde” el ataque a Cristina.

Mirá las cosas que decían en un canal oficialista sobre el ataque a Bolsonaro; menos mal que no justificó el atentado; imaginate si lo hubiera justificado. Por eso, creo que llegó el momento de hablar claro; decir que el atentado contra Cristina fue un atentado contra la democracia no solo es inexacto, sino también peligroso. La democracia no está en peligro por esto. La democracia está en peligro cuando un gobierno restringe libertades civiles. por ejemplo, encerrarte en tu casa durante siete meses y agraviarte si querés salir; la democracia está en peligro cuando el poder ejecutivo avanza sin piedad sobre otros poderes. ¿Cuál es la clave? Que tal vez al kirchnerismo le convenga salirse de la democracia y del orden constitucional porque se saben perdidos y condenados por eso, la violencia es un escenario cómodo y funcional para ellos.