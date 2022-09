Jony Viale: “Dicen que son un gobierno para los pobres pero son todos ricos”

¿Sabés de dónde viene la palabra “boludo”? Significa que, al tipo de cambio libre, Cristina declara tener u$s 167.000.

Pregunta: ¿quiénes son los boludos?

¿Sabés qué patrimonio presentó el presidente Fernández en su declaración jurada 2021? $17.833.320.

Significa que, al tipo de cambio libre, Alberto declara tener: U$S 61.000;

Pregunta: ¿quiénes son los boludos? ¿cómo se compone el patrimonio de Fernández?

El presidente Alberto Fernández presentó su declaración jurada, que no quedó exenta de polémica

Su principal activo es un departamento en la Avenida Callao al 1900, de 175 metros cuadrados cuyo valor declarado es de $12.221.000. Significa que, al tipo de cambio libre, el departamento de Alberto...

-De 175 metros cuadrados;

-en Callao y Alvear;

-enfrente del Alvear Palace;

-a la vuelta del Palacio Duhau;

-a dos cuadras del Patio Bullrich;

-a una cuadra del Four Seassons;

-la zona más top de la ciudad;

Tiene un valor de U$S 42.000.

Pregunta: ¿quiénes son los boludos?;

En esa zona el metro cuadrado está arriba de u$s 4.000. Pero el departamento del presidente vale u$s 350 el metro; ¿sabés qué patrimonio presentó el ministro de Economía Sergio Massa?

$ 10.850.790

Significa que, al tipo de cambio libre, Massa declara tener U$s 37.416

¿cómo se compone el patrimonio de Massa? Su principal activo es una casa en el country “Isla del Sol” en Tigre con una superficie de 480 metros cuadrados, cuyo valor asignado es de $ 4.607.780.

Significa que, al tipo de cambio libre, la casa de Massa de 480 metros cuadrados tiene un valor de u$s 15.888.

Pregunta: ¿quiénes son los boludos?

Sergio Massa tiene una segunda casa declarada también en Tigre con una superficie de 525 metros cuadrados cuyo valor asignado es de $ 2.826.526.

Significa que, al tipo de cambio libre, la segunda casa de Massa de 525 metros cuadrados tiene un valor de u$s 9.746 ¿Qué pasa si el Secretario del tesoro de los EE.UU. declara tener una casa de u$s 9.000? Automáticamente sale eyectado de una patada en el tujez no por ladrón sino por mentiroso; lo que pasa que en Argentina estamos acostumbrados a que nos tomen de boludos.

Sergio Massa declaró sus propiedades en Tigre Santiago Filipuzzi

¿Sabés qué patrimonio presentó la titular de AYSA y esposa Sergio Massa, Malena Galmarini? $ 12.631.08.

Significa que, al tipo de cambio libre, Malena Massa declara tener u$s 43.555. Por ejemplo, ella declara tener un departamento en san isidro con un valor de $ 306.570; o sea, u$s 1057.

Pregunta: ¿quiénes son los boludos?

¿Es la misma Malena Massa que escrachaba ricos hace menos de dos semanas?

La misma Malena Galmarini que hace dos semanas despotricaba y escrachaba ricos y famosos; generando bronca; generando odio; generando división; es la que ahora te cuenta que su departamento de san isidro vale u$s 1.000.

Voy a recurrir a una frase de un propagandista: “Que no te tomen de boludo”.

La única declaración jurada que mas o menos luce verosímil es la del diputado Máximo Kirchner.

Patrimonio: $ 523.382.019

¿Cómo se compone?

-5 terreno en El Calafate

-6 casas en Río Gallegos

-2 departamentos en CABA

-10 departamentos en Río Gallegos

-1 local en Río Gallegos

-1 local en El Calafate

-2 vehículos Honda

-depósitos en dólares

-depósitos en pesos

-dinero en efectivo

-55% de “Los Sauces”

-50% de “Hotesur”

¿Te acordás cuando el periodista Alejandro Bercovich le preguntó: “¿para qué queres tanto?”.

No era muy difícil la pregunta. La pregunta es: ¿por qué te hacés el Robin Hood si tenés $ 523 millones? La pregunta es: ¿por qué bardeás a la oligarquía si sos un tremendo oligarca que tiene 6 casas, 12 departamentos, 5 terrenos, 2 locales y 2 autos? La pregunta es: ¿con qué autoridad moral hablan ustedes de los grandes terratenientes si tu socio Lázaro Báez se compró 20 capitales federales solamente en Santa Cruz? Me acuerdo cuando Juan Grabois dijo hasta hace muy poquito esto que estamos contando le hacía “bastante ruido”.

¿Y entonces juan? Si te hace ruido la fortuna de los Kirchner...

Si te hace ruido que Lázaro Báez tenga tantas hectáreas como Lewis o Benetton...

¿Qué hacés defendiendo a Cristina en Juncal y Uruguay?

Me parece que ese “ruido” se apaga cuando Grabois recibe el cariño de la jefa.

Es igual a cuando Guillermo Moreno llegó a decir que Cristina Kirchner es de “clase media”.

Cristina es de clase media; Novaresio es Brad Pitt y yo juego al fútbol como Julián Álvarez; pregunta: ¿quiénes son los boludos? Te das cuenta cuál es mi punto; hace 20 años que el kirchnerismo nos miente en la cara; dicen que son un gobierno para los pobres pero son todos ricos; dicen que odian buenos aires pero viven todos acá; dicen que vuelve el asado pero estamos con el menor nivel de consumo de carne de la historia argentina; viven diciendo todo al revés de lo que hacen; por ejemplo; la última es que el diputado de clase media máximo

Kirchner dijo la oposición “está viendo quién mata al primer peronista”. “Ellos están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o a la primera piba, quién saca chapa de cowboy y esas cosas terminan generalmente muy mal”.

Estimado Diputado Kirchner. Hace 3 semana su mano derecha en La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, escribió: “Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país”.

¿Quién está buscando un muerto? ¿Quién está buscando violencia? ¿Quién quiere pudrir la calle?; lo que hace usted es llamar a su grupo de fanático...pudrir el clima social; mandarlos al muere a chocar con la policía; y después salir a llorar un muerto; le quiero recordar

Diputado Kirchner lo que hizo La Cámpora este fin de semana en Recoleta.

Diputado Kirchner, deje de tomarnos de boludos; usted y su madre mandaron a vuestros militantes a hacer disturbios; a romper autos; a pegarle a policías; a pintar las cuadras; 20 policías heridos por culpa de ustedes;

Su amigo Juan Grabois dijo hace un mes: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle”.

Me parece que llegó el momento de preguntarnos muy seriamente.

¿Quiénes los boludos? Usted, cristina, le aseguro que no es ninguna boluda.