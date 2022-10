Jony Viale: “El represor Kicillof”

¿Qué dijo Cristina en su alegato final hace solamente dos semanas? “Los peronistas nunca reprimimos”.

Ahora te pido que escuches a este chico de siete años. Ahora te pido que escuches a Oscar Regueiro, hermano de Lolo Regueiro, muerto anoche en la represión de La Plata. Ahora te pido que veas cómo le apuntaron y le pegaron un tiro al camarógrafo del canal TyC Sports.

Cristina vendió la idea de que el peronismo tiene una superioridad moral.

Los peronistas son mejores personas.

No reprimen; no disparan, no golpean; no tienen odio; son el amor.

En cambio, la derecha es el odio. La derecha represora; salvaje; bruta; ignorante; agresiva; reaccionaria; autoritaria fascista. Sería algo así como: nosotros somos buenos, ellos son malos.

Como siempre te digo, los relatos se caen con los hechos.

¿Qué dice el asesor médico del gobernador Kicillof, Jorge Rachid? “Le tiraron un muerto a Kicillof. No es casual. Está prevista la espiral de violencia provocada. Estamos frente a una avanzada golpista. Es diseño estratégico del enemigo. Sus socios locales ejecutan. Es el PRO/sectores lumpen contratados. Es la mano de obra de los servicios. Cualquiera es”.

LE TIRARON UN MUERTO A KICILOF

No es casual

Está prevista la espiral de violencia provocada

Estamos frente a una avanzada golpista

Es diseño estratégico del enemigo

Sus socios locales ejecutan

Es el PRO/sectores lumpen contratados

Es la mano de obra de los servicios

Cualquiera es — Jorge Rachid (@drjorgerachid) October 7, 2022

¿Qué dice este periodista K, Martín Peiretti? “Se veía venir. Lo de ayer fue una cama contra Axel Kicillof, ante la excelente gestión y la posibilidad de ser reelegido. Hace rato que Berni tiene encuentros secretos con Pato Bullrich. Hace rato que Berni coquetea con la derecha. Berni el próximo año juega con la derecha”.

🟥🚨⚠️Se veía venir. Lo de ayer fue una cama contra Axel Kicillof, ante la excelente gestión y la posibilidad de ser reelegido, Hace rato que Berni tiene encuentros secretos con Pato Bullrich, hace rato que Berni coquetea con la derecha, Berni el próximo año juega con la derecha. — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) October 7, 2022

Estimados delirantes. ¿saben cuántos cartuchos de escopeta se encontraron en las inmediaciones del estadio de gimnasia?

400 cartuchos.

Quiere decir que anoche, la policía de Berni tiró por lo menos 400 tiros.

¿Ustedes piensan que el espíritu de Patricia Bullrich se metió en el cuerpo de Berni para dar la orden de que la policía tire 400 tiros?

¿Ustedes piensan que Macri se infiltró en la policía bonaerense para hacerle una cama a la “excelente gestión” de Axel Kicillof?

En serio, les pregunto. ¿se imaginan si la represión trágica la hubiera hecho un gobierno de JxC? ¿Se imaginan si esto mismo hubiera hecho la Policía de la Ciudad?

Tendrías a esta hora:

1. Marcha en la Plaza de Mayo;

2. Pedido de renuncia a Larreta;

3. Juicio político;

4. Cadena nacional de Cristina;

Y acá lo único que hacen es decir que hubo “excesos” de la policía bonaerense.

Siempre doble vara.

Siempre doble moral.

Siempre hipocresía.