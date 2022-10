Jony Viale: “Sin Gobierno”

Una tiranía es cuando el poder lo tiene una sola persona y abusa de él. Una oligarquía es cuando el poder está en manos de unas pocas personas de una clase social privilegiada. Y una anarquía es cuando el poder no está en manos de nadie.

La anarquía es la ausencia de poder; la ausencia del orden; la ausencia de ley; la ausencia del gobierno.

La anarquía es el des-gobierno.

Hoy, Argentina es una mezcla de las tres cosas:

Hay un tirano que maneja todo o pretende hacerlo.

Hay una oligarquía privilegiada que se llena de plata y de cargos y de cajas y de campos y de vacunas.

Pero sobre todo hay una anarquía porque la sensación en la calle es de un des-gobierno absoluto.

Este es el país real:

Sin neumáticos.

Sin colegios.

Camioneros enojados.

Piqueteros en la 9 de Julio.

84% de inflación anual.

7.168 piquetes en lo que va del año, el número más alto de los últimos 14 años.

226 asesinatos por ajustes narco en la ciudad de Rosario.

Y la pregunta es: ¿Dónde está el Presidente?

Bueno... Hoy, por ejemplo, estuvo en el acto de los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional.

Entonces tenemos Alberto, versión arquero; versión profe de Acquagym; versión catador de cervezas; versión Lito Nebbia; versión guitarrista de blues… versión meteorólogo.

Cualquier cosa menos Presidente. Ergo, no es exagerado decir que en argentina no hay presidente. Por lo tanto, en Argentina no hay gobierno.