Jony Viale: “Campeones del mundo en populismo”

Ustedes saben que la Argentina tiene dos copas del mundo: Mundial ‘78 y Mundial ‘86. Pero hay una tercera copa que no contamos y es fruto y obra del kirchnerismo: somos campeones del mundo en populismo.

Características del populismo:

1. Altos impuestos.

2. Asistencialismo extremo.

3. Eternización en el poder.

4. Creación de enemigos.

5. Liderazgo caudillista.

6. Estatismo.

7. Nacionalismo.

Eso mismo pasa en la Venezuela de (Nicolás) Maduro, eso mismo pasa en la Cuba de los Castro, en la Rusia de (Vladimir) Putín, en la Nicaragua de (Daniel) Ortega y en la Argentina de Cristina.

Para que todo eso funcione hay una octava regla de oro del populismo: la verdad desaparece, deja de importar. En la Argentina, los hechos dejaron de ser sagrados. El Gobierno te miente en la cara todos los días y nadie se calienta.

Por eso decimos que el populismo se sostiene escencialmente con la mentira. Le hacen creer al pobre que no es pobre. El populismo es el arte de ganar tiempo. Te llena de una felicidad de corto plazo. El populismo es un café exprés: es rico, pero te hace pelota el estómago. Te da un plan y tirás unos meses; te dan un bono, te tiran el dólar soja; te da un subsidio para la luz.

El problema es que el estado va acumulando rojo, va acumulando deuda, y un día explota. Y ese momento es ahora. La mentira, en algún momento se acaba.

No cobrás una buena jubilación; el salario no le gana a la inflación; no te va mejor en el taller; no podés viajar donde querés; no tenés tarifas accesibles.

Somos los peores del mundo en inflación, en inseguridad, en Covid, en corrupción y en falta de libertad.

¿Sabés por qué? Porque somos los campeones del mundo en el populismo.