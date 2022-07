Jony Viale: “Ellos son la oligarquía”

¿Te acordás la definición de oligarquía?

“Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada”.

¿Te suena? Fijate lo que dijo la flamante ministro de Economía, Silvina Batakis: “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.

¿Entendés el absurdo de su razonamiento?

Tu derecho a viajar no es compatible con la generación de trabajo.

O sea, en Argentina hay...

166 impuestos;

Bloqueos a empresas;

Expropiaciones;

Cepo al dólar;

Devaluación;

Inestabilidad política;

Inflación;

Industria del juicio laboral;

Pero la culpa de que no se genere laburo es tuya por querer viajar a Bariloche; a Brasil; o a Miami. La culpa siempre es tuya, nunca la tienen ellos. La culpa de la inflación es de Coto; de la inseguridad es de los medios; la culpa de que suba el dólar es de los mercados; la culpa de la pandemia es de los runners y de los chetos; y la culpa de la falta de trabajo es de los viajeros. El gobierno nunca tiene la culpa de nada.

Ahora bien... Vos no podés viajar, pero ellos me parece que sí.

Tu derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar, salvo el derecho a viajar de la compañera Luana Volnovich que se puede ir con el novio a las playas del caribe mexicano; ¿se entiende cómo funciona? Vos no podés viajar pero el compañero Ginés se puede ir a España a tomarse unas ricas copas de vino.

¿Te das cuenta? Vos no podés viajar porque colisiona con la generación de trabajo... salvo la compañera Florencia Kirchner que puede ir a recorrer nada menos que París.

Esto era del año 2013, donde la hija de Cristina se paseaba por el mundo. Pero hay más... Vos no podés viajar porque colisiona con la generación de trabajo... salvo el compañero Filmus que puede viajar a Nueva York en clase ejecutiva de American Airlines.

Pero hay más... Vos no podés viajar porque colisiona con la generación de trabajo... pero el compañero ministro de defensa Jorge Taiana puede viajar a parís en primera de Air France.

¿Te das cuenta? Podemos decir que Jorge Taiana es una verdadero privilegiado. Tiene vacunación de privilegio, pasajes de privilegio; jubilación de privilegio; choferes de privilegio; custodios de privilegio; por eso digo, que estos muchachos son la verdadera oligarkía argentina.

Te recuerdo la definición: “Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada”.

Vos no podés hacer nada; no podés viajar; no podés comprar dólares; no podés pagar la prepaga; no podés comprar un auto; no podés comprarte un iPhone; no podés comprar por Amazon. Todo eso es de burgués; es de rico; es de derecha; es de neoliberal; es de opulento.

Mientras tanto, ellos hacen lo que quieren. Mirá el avión que se quieren comprar ahora... Infobae de hoy, Nicolás Pizzi: “El avión que reemplazaría al Tango01 cuesta US$22 millones”.

Pero falta la firma de Alberto Fernández. El avión tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

Supongo que no van a ser tan perversos de comprar un avión por US$22 millones mientras la ministro de Economía nos apunta por querer viajar a Río de Janeiro.

Ah, casi me olvido. LA NACION de hoy: “Mientras critica el turismo en el exterior, Batakis tiene a su hijo adolescente de viaje en Londres es un programa de estudios organizado por su colegio”.

Me parece que el hijo de Batakis está colisionando el derecho a trabajar. Ahora, fijate... Batakis dice que usar dólares para viajar o para ahorrar está mal; los dólares son para generar trabajo. Perfecto.

Artículo de periodismo y punto: “Batakis duplicó su patrimonio en un año y ahorra en dólares”.

Declaración jurada de Silvina Batakis, en el período 2019-2020:

Bienes y depósitos: $ 14.340.520

Depósitos: u$s 69.460

Ahorros: u$s 45.000

No me digas que la ministra de Economía nos castiga por ahorrar en dólares pero ahorra en dólares. La verdad, estoy sorpresa... ¿te das cuenta que Guzmán y Batakis son lo mismo?

Guzmán decía exactamente lo mismo: “Los dólares no son para ahorrar”, “los dólares son para producir”. ¿Y qué nos enteramos después? Que él también tenía dólares.

¿Sabés lo que provoca esto? Mucha angustia mucha tristeza mucho dolor y mucha bronca la sociedad no se banca más que nos castiguen; que nos denigren; que nos reten; que nos apunten; que nos señalen; porque se da cuenta que, mientras tanto, ellos hacen cualquiera; ojo porque la sociedad lentamente está cambiando el comportamiento. Está pasando de la incertidumbre al hartazgo. Y el hartazgo muchas veces termina en una explosión de bronca.

¿Qué pasó con el ministro Ferraresi el otro día en Plaza de Mayo? Lo increparon. ¿Está bueno que pase esto? No, no es lindo ver que un funcionario de la Nación es insultado de esta manera; ahora, ¿cómo quieren que reaccione la sociedad argentina? ¿quieren un abrazo? ¿quiere un beso? ¿quieren elogios? ¿quieren loas? ¿quieren alabanzas? ¿quieren premios? ¿quieren aplausos? ¿quieren ovaciones? La gente reacciona como puede porque no aguanta más. Agradezcan que por ahora solo son puteadas, agradezcan la paciencia infinta de este pueblo manso, agradezcan que todavía toda esta angustia y todo este hartazgo no se transformó en otra cosa. Pero no se confíen.

Miren lo que pasó el otro día con el ex ministro de salud González García. Insisto; no me gusta; no está bueno. Pero entiendo perfectamente el dolor de esa señora que perdió a un familiar en la pandemia porque la vacuna llegó tarde; porque González García priorizó hacer pingues negocios con sus amigos; y porque este señor González García repartió vacunas en una salita de su ministerio a otros amigos; es imposible no tener angustia;

Es imposible no pensar en tus muertos cuando lo ves a Ginés caminando por España o comiendo en puerto madero; es imposible no empatizar con la tristeza y el cansancio y el agotamiento que estás sintiendo vos justo en este momento. Han logrado que este país hermoso te aplaste; te agote; te fatigue; te irrite.

Ojalá algún día este pueblo se rebele ante tanta humillación; mientras tanto, ellos seguirán cómodos en sus butacas ejecutivas acusándote a vos por ahorrar un año para comprarte un pasaje para Camboriú. ¿Sabés cómo se llama eso? Progresismo de pacotilla. ¿Sabés qué son ellos? La verdadera oligarquía.