Jony Viale: “Este Gobierno fabrica un nuevo indigente por minuto”

Jonatan Viale abrió su programa +Realidad (LN+) repasando los preocupantes números económicos del país. Pobreza, dólar, jubilaciones, precio de la carne y leche, empresas cerradas e indigencia fueron algunos de los índices que el periodista recordó para comenzar la jornada. Pero fue el último aquel que le llamó más la atención. “Hay 1.100.000 nuevos indigentes en 23 meses, 48.000 por mes, 1.600 por día, 66 por hora. Este Gobierno fabrica un nuevo indigente por minuto”, sentenció.

A partir de ahí, encausó una dura reflexión respecto a la situación nacional actual. “Yo creo que el gran problema que tenemos en la Argentina es que le han desorganizado la vida a la sociedad, hemos naturalizado vivir mal. Tenemos mala educación, mala salud, seguridad, alimentación, mal transporte público, mala economía familiar... o sea, mala calidad de vida”. “En estos 23 meses vivimos con miedo a morir por falta de vacunas, trabajo, en un hecho de inseguridad. No es normal ni debe ser normal vivir con miedo a morir”, amplió.

“En Argentina hemos naturalizado convivir con una tremenda pulsión de muerte y encima la calidad de esa vida se deterioró mucho”, advirtió. Para acompañar esa frase, llevó al aire un ranking con la proyección de inflación 2021 donde la Argentina se encuentra tercera, justo por debajo de Venezuela y Sudán con una previsión del 50%.

Si pierden, ¿la pudren? - El editorial de Jonatan Viale

“Todos esos países están en guerra. O en guerra civil o en dictadura, menos Argentina”, explicó. A su vez, completó con otro ranking. “Mirá como funciona la Tasa de Trabajo de 15 a 64 años en el mundo”, introdujo. Tras ver los resultados, arremetió: “Estamos abajo de Armenia, El Salvador, Grecia, Indonesia, Honduras, Bolivia, Paraguay, Chile... por eso yo quiero que entendamos juntos cuánto daño nos han hecho”.

Para cerrar, vaticinó un complicado futuro y le dedicó unas duras palabras al oficialismo. “Se vienen muchos meses pesados ¿Sabés por qué? Porque el dólar sube, la inflación sube, la comida sube, el salario baja y el hartazgo crece. Encima, la coalición de gobierno está absolutamente quebrada. Ya empezamos a sentir la irresponsabilidad de Cristina Kirchner. La cara y la distancia de ayer [en el cierre de campaña] nos adelantan qué actitud va a tener ante una eventual derrota”.

“Vos recordá que el kirchnerismo básicamente es un mal perdedor. No saben perder, no quieren perder y no soportan perder. Y cuando pierden, la pudren”, cerró.