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Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo G se disputará a las 22 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este lunes 15 de junio
Las selecciones se enfrentarán este lunes 15 de junio

Hora, TV y dónde ver online Irán vs. Nueva Zelanda

El partido entre Irán y Nueva Zelanda podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Irán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.

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