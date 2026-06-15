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Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo G se disputará a las 22 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro
Hora, TV y dónde ver online Irán vs. Nueva Zelanda
El partido entre Irán y Nueva Zelanda podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Irán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.
LA NACION
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