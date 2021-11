Patricia, la viuda del kiosquero asesinado: “Roberto siempre tenía plata en la caja, por si lo robaban”

Este miércoles, Patricia, la esposa de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado a balazos en un asalto en Ramos Mejía, habló sobre el crimen de su marido y contó algunas costumbres que él tenía para protegerse de los actos de inseguridad. “Él siempre tenía plata en la caja y decía: ‘No quiero dejarla vacía para que si entran a robar se lleven algo”.

La viuda de Sabo estuvo en el programa +Realidad, junto con Pedro, Nicolás y Tomás, el padre y los dos hijos del kiosquero asesinado en la mencionada localidad del partido de La Matanza el domingo por la tarde en ocasión de robo. El hecho provocó una importante manifestación de vecinos que exigieron seguridad y justicia frente a la comisaría local.

En un momento de la entrevista, Jonatan Viale, conductor del programa, le preguntó a Patricia sobre el proceder del delincuente que mató a Sabo: “¿Al final no afanó?”. Entonces, la viuda del comerciante respondió: “Cuando entramos (al kiosco) había bolsas preparadas. Nosotros vendemos audífonos, cargadores, todo eso estaba en una bolsa. Y después, otra bolsa con plata de la caja”.

“Yo lo iba a ayudar a veces, iba a hacerle compañía. Inclusive, ese día iba a llegar a las tres de la tarde (el crimen fue alrededor de las 14), y me llamó él (el hijo de Roberto) y me dijó: ‘Andá'. Estaba en pijama y así me fui”, añadió la mujer y luego continuó con el relato: “Las bolsas quedaron preparadas ahí. Algo de plata se habrá llevado (el ladrón) de los bolsillos, pero la gran cantidad de plata quedó en el negocio. Por eso decimos que fue por nada, porque si se llevó cinco mil pesos no lo valía”.

“El objetivo final fue matar por matar”, intervino entonces Viale. “Matar por matar -respondió Patricia-. Roberto siempre en la caja tenía plata y siempre me decía: ´No quiero dejar la caja vacía por si entran a robar, que se lleven algo’. Si vos les das dos billetes, más vale siempre van a querer más. Por eso siempre decía: ‘Siempre hay que tener plata en la caja’”.

“Es terrible, tenés que tener algo a mano por si te afanan. En otros países no pasa eso”, aseveró el conductor de +Realidad. Entonces, Patricia recordó otra charla que había tenido con su marido sobre el tema de la inseguridad. “Inclusive la semana pasada Roberto me dijo: ´¿Viste que venden dos celulares para que vos tengas dos celulares por si uno te lo roban?’”.

“No se puede vivir así, porque no podés tener el celular que querés, no podés tener las zapatillas que querés porque te roban un par de zapatillas y capaz que te matan por eso”, añadió la mujer.

Luego, ante la pregunta sobre si ella pensaba que la situación de la inseguridad había empeorado en los últimos tiempos, Patricia expresó: “Está cada vez peor, porque los papás de los chicos jóvenes vivimos pendientes de si un hijo va a comer con los amigos y hay que decirle: ‘Cuidate. Avisame cuando llegás, avisame cuando volvés’. Para calcular el tiempo. Escucho la puerta y recién ahí me puedo dormir. No se puede vivir así, porque no podés vivir bien, ni en tu casa, ni en el negocio”.

Finalmente, Patricia reflexionó sobre el por qué, según ella, empeoró la inseguridad. “Le están dando muchos más derechos a toda esta clase de gente que a nosotros. Parece que les están dando premios todo el tiempo, como diciendo: ‘¿Mataste? Tomá, vení a la cárcel, que hacés esto y te doy un premio’”, concluyó.