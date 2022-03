Jony Viale: “Gobierno rico, sociedad pobre”

Les quiero contar que a esta hora hay gente en Casa de Gobierno festejando que la pobreza en Argentina es del 38%. Pregunto: ¿quién tiene que ir al psicólogo? Hace dos años, el Presidente mandó a un periodista al psicólogo. Dos años después el mismo Presidente soberbio, cancherito, engreído altanero, se convirtió en un pollito mojado que pide que todos hagamos terapia de grupo”. Repito: ¿quién tiene que ir al psicólogo? Es más: se me ocurren algunas preguntas que el Presidente podría charlar en terapia.

¿Por qué me dejó humillar por Cristina? ¿Por qué no tengo el coraje de echar a los golpistas de mi gobierno? ¿Por qué le eché la culpa a Fabiola de violar la cuarentena? ¿Por qué le eché la culpa a los porteños de la pandemia? ¿Por qué le eché la culpa de la inflación al diablo? ¿Por qué le echo la culpa de todo a Macri? ¿Por qué juego al futbol mientras se prende fuego corrientes? ¿Por qué justifico el robo de las vacunas? Y la más actual; ¿Por qué festejo que la pobreza es del 37%?

Presidente, pruebe usted de hacer terapia individual y preguntarle todo esto al psicólogo ¿Entenderá Alberto que en Argentina hay 17 millones de pobres? ¿Entenderá el Presidente que en argentina hay 1700 estadios Luna Park llenos de pobres? ¿Entenderá el presidente que este es un dato viejo porque todavía falta contar?

La suba del pan;

La suba de la carne;

La suba del gas;

La suba de la nafta;

Igual, no hay derecho a sorprenderse porque el kirchnerismo llegó a festejar que en Argentina había una pobreza del 5%. Prohibido olvidar; prohibido olvidar que el gobierno kirchnerista borró los datos de la pobreza; prohibido olvidar que Axel Kicillof es tan perverso que no quiso o no pudo contestar cuántos pobres había en Argentina. Yo te doy el dato que importa, Kicillof: hoy, según la UCA, el 64,9% de los niños y adolescentes viven en hogares pobres ¿Te parece digno? ¿Te parece un buen Gobierno? ¿Te parece que eso es inclusión social? ¿De qué Estado presente me hablan si lo único que hacen es generar más impuestos, más inflación, más ahogo, más cepo, menos trabajo, menos producción y menos inversión?

Da vergüenza el país que construyeron; da vergüenza que 17 millones de personas sean pobres con un país que produce alimentos para 400 millones y también da vergüenza cómo mintió usted, Presidente, en su campaña electoral. Coincido; sería un papelón vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron ¿Te imaginás un gobierno que diga: “Ah, pero Macri”, “ah, pero la pandemia”, “ah, pero el FMI”, “ah, pero la guerra”?

Ojalá que esta sociedad tenga memoria del daño y del desastre que hizo este Gobierno. Por favor, nunca olvidemos que, con la cuarentena eterna, desaparecieron de la clase media 1.700.000 personas. Nunca olvidemos que este Gobierno fundió comercios; peluquerías; restaurantes; mozos; taxistas; remiseros; pintores; albañiles; plomeros; gasistas; jardineros; pileteros; profesores de gimnasia; masajistas. Nunca nos olvidemos que este Gobierno prohibió a la gente ir a trabajar mientras ellos en Olivos tenían sus peluqueros, sus maquilladoras, sus personal trainers, sus adiestradores para Dylan, sus fiestas, sus cumpleaños, sus mozos, sus cenas y sus jodas. Tenemos 17 millones de pobres porque el kirchnerismo destruyó el tejido social de la Argentina.

La pobreza en Argentina, un tema que preocupa a la sociedad

Rompieron la cultura del trabajo, hoy cuesta conseguir gente que quiera trabajar porque hace 19 años que vienen fomentando la cultura del plan, la cultura de la dádiva, la cultura de la vagancia. Transformaron el laburo en asistencialismo, transformaron el esfuerzo en pereza, transformaron el mérito en acomodo y ventajita. Cambiaron el estudio por el piquete, cambiaron la escuela por la calle y por la droga. Hicieron un enorme daño cultural y ahora lo estamos pagando y lo peor de todo es que ellos, que combaten la riqueza, son ricos.

Nos gobierna una plutocracia. “Pluto” en latín quiere decir “rico”; “cracia” en latín quiere decir “poder”. Es un Gobierno de ricos.

Máximo Kirchner tiene $ 400 millones;

Cristina Kirchner vive en un piso de 280 metros cuadrados en recoleta que vale US$980.000;

Carlos Kirchner, el primo de Néstor, tiene 13 inmuebles; 14 autos y un barco. Algunos autos: Porsche Cayenne; Audi A3; Audi A5; Mercedes Benz e350 coupé; Mercedes Benz c63. Una de las propiedades de Carlos Kirchner está en Miami y cuesta U$S625.000;

Daniel muñoz, el secretario fallecido del matrimonio Kirchner tenía; un departamento en el “Plaza Hotel” de Nueva York por U$S13.500.000, un departamento de 320 metros cuadrados en la Avenida Collins en Miami por U$S3.600.000; un centro comercial en la calle 8 de Miami por U$S12.100.000 y un centro comercial de un cuarto de manzana en Biscayne Boulevard, Miami, por U$S5.500.000.

¿Te das cuenta? Sociedad pobre; Gobierno rico. Se rasgan las vestiduras hablando de los pobres, se emocionan, lloran pero son todos ricos ¿Querés ver la casa en Parque Leloir del sindicalista Hugo Moyano? El sindicalista Moyano con su casita de Parque Leloir ¿Querés ver el chalet de 4 pisos del condenado Amado Boudou, con ascensor, con pileta, con quincho, con parrilla? Ahí la tenés ¿Querés ver las “torres del Yatch” de Puerto Madero donde tiene un piso el ministro de Seguridad Aníbal Fernández? Ahí lo tenés. Viven hablando de los pobres, viven diciendo que los pobres se van a ir al cielo, viven abrazando la pobreza pero a la noche llegan a sus mansiones, con sus choferes; con sus mucamas; con sus cocineros; con sus autos de lujo; con sus aviones privados.

La casa donde reside Amado Boudou, en Avellaneda Ricardo Pristupluk

Por favor, o nos comamos más el cuento de estos gobiernos populistas que nos venden asado y nos terminan dando polenta. Odian a los ricos pero son ricos, odian al capitalismo pero son capitalistas, odian Miami pero viajan a Miami, odian las prepagas pero tienen prepagas, odian las 4x4 pero tienen 4x4, odian Buenos Aires pero viven en Buenos Aires;

Mirá lo que decía Roberto Feletti sobre las 4x4 y Miami: “Especulan para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami”. Maestro ¿Sabés a dónde se va tu jefa de vacaciones? Muy cerca de Miami; a Disney World; mirá ¿Te das cuenta? Dicen una cosa pero hacen otra, despotrican contra el capitalismo que aman. Son una pseudo-izquierda trucha; berreta y muy poco eficiente;

Me acuerdo cuando a Juan Grabois le duró 24 horas la indignación con la riqueza de los Kirchner: “Me hace ruido la fortuna de los Kirchner”, Al día siguiente se arrepintió y pidió disculpas. Señores, este es un Gobierno de ricos y una sociedad de pobres y eso va a seguir sucediendo con el kirchnerismo en el poder por una razón muy simple: el populismo necesita a la pobreza para dominarla.