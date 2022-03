Jony Viale: “¿Puede una madre tirar al piso a su propio hijo?”

Este es Hefesto, el dios griego del fuego. ¿Sabés por qué era lisiado y rengo? Porque su madre, la diosa Hera, lo había tirado del Olimpo apenas nació por feo. Era tan mala madre, tan malvada, tan perversa que lo arrojó desde el cielo a la tierra ¿Y ahora? Está pasando lo mismo. La madre de la criatura está a punto de dar el empujón final. Claro, el peronismo está acostumbrado a pegar el empujón final. Le dieron el empujón final a Raúl Alfonsín después de 13 paros generales; le dieron el empujón final a Fernando De La Rúa y esto lo admitió el mismo Duhalde cuando declaró: “puede ser cierto que yo haya tenido que ver con la caída de De La Rúa”. Pero ahora es diferente, porque sería el peronismo dándole el empujón final a un Presidente supuestamente peronista. Pero fijate que ni siquiera lo consideran peronista.

¿Qué dice Berni por orden de Cristina? “El Presidente se ha definido más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo, se defioe como un socialdemócrata” ¿Cuál es el mensaje acá? Estamos listos para tirarte. No sos peronista, no sabés gobernar, no servís para nada. Y encima, como dice Larroque, querés gobernar con cinco amigos ¿Quiénes son esos cinco ‘alcahuetes’ que Cristina detesta?

Santiago Cafiero,

Julio Vitobello,

Juan Manuel Olmos,

Gustavo Béliz,

Vilma Ibarra.

¿Qué dice Cristina? Son cinco chupamedias que le escriben el diario de Yrigoyen. Son cinco lamebotas que lo alejan de la realidad. Sin embargo, Cristina también quiere que rueden más cabezas. Los famosos funcionarios que no funcionan.

Primera cabeza: el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien considera un mentiroso y un empleado del FMI;

Segunda cabeza: el ministro de Producción, Matías Kulfas, a quien considera un inútil para controlar la inflación;

Tercera cabeza: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a quien considera un tibio.

Acá ya tenés ocho cabezas que según Cristina deberían rodar ¿Cómo se llama esto? Rendición incondicional ¿Qué tiene que hacer Alberto? Tirar la toalla, reconocer que chocó, echar a su gabinete, convocar a Cristina y reformatear el Gobierno ¿Qué dijo el vocero de Cristina, Andrés Larroque? “Alberto fue el jefe de campaña del 4%” ¿Por quién lo dice? Por Florencio Randazzo ¿Qué dijo Wado de Pedro en su gira por España? “Este gobierno es randazzismo sin Randazzo”.

Bueno, para Cristina ese 4% de Randazzo es el único capital político de Alberto Fernández ¿Cómo piensa el poder Cristina? En forma patrimonial. Los votos son míos, el poder es mío, el gabinete es mío, las decisiones son mías y el Estado es mío. El problema es que Alberto Fernández no lo termina de entender. Entonces, Cristina le dice: “Si no lo entendés, saco los tanques para la guerra”.

Tanque 1: Hebe de Bonafini;

Tanque 2: Sergio Berni;

Tanque 3: La Cámpora;

Tanque 4: Los sindicatos K.

Y acá llegamos al punto más delicado de todos. Cristina está dispuesta a sacar a sus sindicatos a la calle para que Alberto se rinda ¿Cuáles son los sindicatos cercanos o que responden a Cristina? Maquinista de trenes, camioneros, bancarios y metalúrgicos. Hoy ya tuviste la primera demostración de poder. Los maquinistas de la fraternidad dejaron a un millón de personas sin tren para ir a trabajar ¿Qué genera esto? Mal humor social, angustia, llegar tarde al trabajo, perder plata. Vos fijate lo que son las vueltas de la vida. Ayer mismo, el Chino Navarro había dicho: “El maquinista es el Presidente. El que maneja el tren, se llama Alberto Fernández” ¿Qué pasó hoy? Paro de maquinistas. Qué hermosa paradoja de la Argentina peronista ¿Qué pasa si otro día te paran las 13 ramas de los camioneros?

Caudales,

Combustible,

Recolección de basura,

Aguas y gaseosa,

Lácteos,

Granos,

Correo,

Diarios y revistas,

Mudanzas,

Grúas,

Larga distancia,

Materiales peligrosos,

Automóviles.

No te olvides que hace unas semanas, Pablo Moyano dio el primer aviso. “Como alguien dijo, hay funcionarios que no funcionan. Vamos a reventar la Plaza de Mayo”. Imaginate si el kirchnerismo te deja sin trenes y sin camiones y si encima un día empiezan los problemas con los bancarios de Sergio Palazzo y también te deja sin bancos. Y si encima un día empiezan los problemas con la UOM de Abel Furlán y también te deja sin industria metalúrgica ¿Sabés como se llama esto? Pasar a la ofensiva, ir por todo. Cristina Kirchner le está avisando a Alberto Fernández que si no entrega su gabinete, lo empuja al precipicio.

Alguien me decía hoy: “Cristina no sería capaz de semejante cosa”. Yo le respondo con hechos: el Fiscal Nisman era una molestia y dejó de serlo. No nos damos cuenta de lo que ella es capaz con tal de conseguir lo que quiere. No tiene ningún límite legal ni mucho menos moral. Cristina considera que su Presidente, Alberto, es un frívolo y que su gobierno está terminado ¿Sabés cuando se dio cuenta? Cuando se conoció este video.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

Ese día para Cristina el Gobierno de Alberto se terminó porque ese día el Presidente perdió toda credibilidad y se transformó en una caricatura ¿Qué piensa Cristina de las fiestas? Ahora imaginate lo que pensó Cristina cuando vio la foto de Olivos con Fabiola, Sofi, Stefi, Caro, Flor y Rocío. Pensó que su monigote ya no le servía mas. Por eso, la foto de ayer con el embajador de EE.UU. es un mensaje hacia dentro del círculo rojo: “Estoy lista para asumir el poder”. Para Cristina, Alberto ya tiene el boleto picado. El empujón final está en marcha.