Jony Viale criticó los dichos de Máximo Kirchner: “Están muy lejos de la calle y el pueblo”

¿Cómo le dice Hugo Moyano a Máximo Kirchner? “Mínimo” ¿Cómo le dice Luis D’Elía a Máximo Kirchner? “Ricardito”. Por Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente Alfonsín.

Fijate el tuit:

Así como Ricardo Alfonsin no tiene la densidad,estatura y volumen político de Raul Alfonsin,Máximo Kirchner no tiene la densidad,estatura y volumen político de su papá

A Ricardo nunca le dieron los espacios en la UCR por ser "hijo de" que le damos a Máximo en el Frente de Todos pic.twitter.com/uj40h3kf1D — Luis D'Elia (@Luis_Delia) March 24, 2022

Pregunta: ¿por qué será que a Máximo Kirchner no le quiere nadie hacia dentro del kirchnerismo? No lo quiere Berni; no lo quiere Moyano; no lo quiere D’Elía; no lo quiere el Chino Navarro; no lo quiere Kicillof; no lo quiere Alberto. O sea, salvo Cristina y La Cámpora, a Máximo lo detestan. ¿Soberbia? ¿Arrogancia? ¿Altanería? ¿Maltrato? ¿Vanidad?

Fijate la imagen del hijo de Cristina en esta encuesta de Zubán/Córdoba: 68,7% de imagen negativa. Encuesta de la Universidad de San Andrés. Imagen de Máximo Kirchner: 75% de imagen negativa. Aún así, sigue provocando. Cuánto resentimiento, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto veneno adentro. Ahora, pregunta: ¿Dónde vive Cristina? Recoleta. ¿Dónde vivía Alberto? Puerto Madero. ¿Dónde vive Aníbal Fernández? Puerto Madero. ¿Dónde vivía Julio de Vido? Puerto madero. ¿Dónde vive Ginés González García? Puerto Madero. ¿Dónde vivía Ricardo Jaime? Puerto Madero. ¿Dónde vive Cristóbal López? Puerto Madero.

Odian Buenos Aires pero viven en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Vos acordate cómo viene la mano con los porteños.

Sergio Zilotto, gobernador de La Pampa: “A la Argentina que trabaja le sobran porteños”

Alberto Rodríguez Sáa, gobernador de San Luis: “Los porteños son terribles, insoportables, todas las saben lungas”.

Cristina Kirchner: “En Capital, hasta los helechos tienen luz y agua”.

Alberto Fernández: “Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta”.

O sea, lo que hace Máximo Kirchner es darle continuidad a la seguidilla de ataques del kirchnerismo contra los porteños, contra Buenos Aires y contra Larreta. Filosofía kirchnerista: en lugar de atacar la pobreza, castigo al exitoso. Pero no terminó ahí... el señor Kirchner también castigó al presidente Alberto Fernández cuando dijo: “Uno elige los estudios de TV, o la calle y la gente”.

O sea, Alberto es un panelista de televisión y Máximo es “la calle y la gente”. Este es el patrimonio de Máximo Kirchner: $400 millones; 27 propiedades: 12 departamentos; 6 casas; 6 terrenos; y un local comercial ¿La gente tiene 12 departamentos? ¿La gente tiene 6 casas? ¿La gente tiene 400 millones de pesos? Me parece que Máximo tiene menos calle que Venecia. El problema de La Cámpora es que viven atornillados a sus despachos; a sus choferes; a sus secretarias; a sus sillones de lujo; a sus cajas millonarias. Mirá la calle que tiene Máximo Kirchner... cantar y bailar en el viaducto de Avenida Libertador, rodeado de patovicas y de punteros con pecheras celestes ¿Eso es tener calle? ¿De verdad La Cámpora cree que tener calle es hacer marchas y tatuarse al ‘Che’ Guevara?

Máximo Kirchner con la columna de La Cámpora en el tunel de Av. del Libertador; una de las imágenes utilizadas para el análisis de Jonatan Viale Twitter

Si tuvieran calle, se darían cuenta que el asado subió 217% desde que Alberto y Cristina volvieron al gobierno. S tuvieran calle se darían cuenta que hay una explosión de cartoneros: 15% más en los últimos seis meses. Agosto 2021: 40.874; febrero 2022: 48.134; aumento: 7.260. Fuente: Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep). Hay casi 50.000 cartoneros que trabajan todo el día en la calle para cobrar $25 el kilo de cartón ¿Eso lo ve tu mamá desde el piso de Recoleta? ¿Eso lo ve Luana desde las playas de Cancún? ¿Eso lo ve Mayra Mendoza en su Mac?

Si La Cámpora tuviera calle, se darían cuenta que Argentina está en sexto lugar del ranking mundial de miseria económica, solo superada por Cuba, Venezuela, Sudán, Líbano y Zimbawe. Si Máximo tuviera calle, se daría cuenta que un jubilado gana U$S163. Una ofensa, una humillación, una denigración, una limosna para una persona que trabajó toda su vida, que pagó sus impuestos, que aportó, que nunca pidió un plan y que nunca fue a un piquete. Si Máximo tuviera calle se daría cuenta que Argentina es hoy la octava inflación mundial después de Venezuela, Sudán, Líbano, Siria, Zimbawe, Surinam y Turquía. Si La Cámpora tuviera un poquito de calle se daría cuenta cómo destrozaron la moneda argentina. Vos fijate.. ¿Cuántos dólares se podían comprar con un millón de pesos?

Con Menem: US$1.000.000

Con De La Rúa: US$1.000.000

Con Duhalde: US$344.828

Con Kirchner: US$318.471

Con Cristina: US$67.889

Con Macri: US$14.389

Con Alberto: US$4.926

Pero ellos están en la rosca, en la chiquita, en la internita. El país se está desintegrando y ellos están peleando a ver quién tiene la culpa. El “Cuervo” Larroque tiene la prendida fuego la provincia de Buenos Aires pero prefiere decir que Alberto Fernández tiene el 4% de los votos. Traducción de la chicana: el Frente de Todos sacó el 48%; Cristina tiene 34%; Massa tiene 10%; Alberto tiene 4%. Así se compone la mesa accionista del Frente de Todos. Lamento informarles que ahora, ni a palos tiene ese 48% ¿Saben por qué? Porque están paveando en lugar de mirar la realidad ¿Saben quién dijo eso de estar paveando el año pasado? Un tal “cuervo” Larroque. Larroque, aprendé de lo que dijo Larroque. En lugar de hacer cuentas berretas, póngase a gobernar.

Hace dos años largos que se están matando entre ustedes y están rompiendo lo poco que queda de país. La gente no llega a fin de mes y ustedes juegan a ver quién tiene la marcha más grande. Son de terror. Cito, para cerrar, al querido Javier Lanari: “La Cámpora tiene tendencia a votar dictadores (Maduro), tiranos (Putin), barones (Ishii), emperadores (Insfrán), asesinos (Ortega) y corruptos (libre elección)”. Pero les puedo asegurar que están muy lejos de la calle y del pueblo.