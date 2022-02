Jony Viale, indignado por la aparición de Amado Boudou en un acto oficial: “Un delincuente suelto en Casa Rosada”

En un nuevo comentario de Jonatan Viale para su programa +Voces en LN+, el periodista criticó la aparición de Amado Boudou en un acto de Gobierno, recordó el vacunatorio VIP y arremetió contra la delincuencia y la corrupción. A continuación, la exposición completa de Viale en su programa:

Les quiero contar la historia de un pobre leñador de Persia llamado Alí Babá. Un día, Alí Babá es testigo de la visita de una banda de 40 ladrones y ladronas al escondite de su tesoro. De pura casualidad estaba ahí; el tesoro de los ladrones estaba en una cueva. La boca de la cueva se abría con dos palabras: “¡Ábrete, Sésamo!”. Y se cerraba con dos palabras: “¡Ciérrate, Sésamo!”. Cuando los ladrones se van, Alí Babá aprovecha, entra a la cueva y se lleva el tesoro a su casa.

Ahora te pido que mires esta foto y me digas lo que pensás. Acto en Casa Rosada. Homenaje a Héctor Timermann. Presencias: Axel Kicillof, Juan Manzur, Wado de Pedro, Carlos Zannini (vacunado VIP) y Amado Boudou. Sí señor, un delincuente suelto en la Casa Rosada. Un malhechor condenado por la Justicia en primera fila de un acto oficial en la casa de Gobierno de la República Argentina.

¿Sabés cuántos jueces consideraron que Amado Boudou es un delincuente que se robó la máquina de hacer dinero? 15.

Procesamiento del juez Lijo.

Confirmación del procesamiento de la Cámara Federal (Freiler, Ballestero y Farah).

Condena del Tribunal Oral 4 (Bertuzzi, Costabel y López Iñiguez).

Confirmación de condena de Casación Penal (Hornos, Borinsky y Carbajo).

Confirmación de condena de la Corte Suprema (Rosatti, Maqueda, Highton, Lorenzetti y Rosenkratz).

Repito, 15 jueces de cinco instancias judiciales diferentes afirmaron que Boudou se robó Ciccone Calcográfica. Aún así, el Gobierno Nacional lo invita a un acto oficial y lo sienta en primera fila. Estamos hablando de un vicepresidente que puso en el DNI que vivía en un médano de San Bernardo. Pero fijate vos, a pesar de todo...

Amado Boudou termina cobrando una pensión vitalicia como ex vicepresidente de $500.000 ;

; Amado Boudou termina dando una clase en la UBA -universidad pública- sobre periodismo y justicia;

Amado Boudou termina siendo panelista en el canal C5N de Cristóbal López, socio de Cristina Kirchner;

Amado Boudou termina invitado a un acto oficial en la Casa Rosada.

Conclusión: en Argentina si sos un chorro, el Gobierno te premia. Lo mejor que te puede pasar en la Argentina kirchnerista es integrar la banda de “Alí Babá y los 40 ladrones”. Me hace acordar a una frase de Dady Brieva: “Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro”. Parece joda pero es real; el kirchnerismo le tiene respeto al oficio del chorro. El país que construyó el kirchnerismo premia al delincuente y castiga al laburante honesto.

¿Cómo es la vida de un laburante en Argentina hoy? Se levanta temprano, trabaja todo el día, se cruza con piquetes, sufre la inseguridad, gana $70.000, paga los impuestos, trata de no tener deudas ¿Qué ve del otro lado? Millones de personas mantenidas por el Estado sin trabajar y decenas de corruptos que se volvieron millonarios robando y hoy están libres en sus mansiones. El mensaje perverso que baja todos los días este Gobierno es que violar la ley en Argentina no solo no está mal sino que tiene premio.

Si robás, te va bien; si hacés un piquete, te va bien; si te afanás una vacuna, te va bien. Ahora; si trabajás, estudiás, invertís, apostás, te capacitás, te esforzás, si cumplís la ley... te va mal. Te voy a dar un ejemplo perfecto. Hoy rompió el silencio Lisandro Bonelli, el acusado de armar el vacunatorio VIP ¿Quién es Lisandro Bonelli? Era el jefe de Gabinete de Ginés en el Ministerio de Salud. Es el sobrino de Ginés González García.

Lisandro Bonelli, el vacunatorio VIP existió y vos lo sabés perfectamente. Vos sabés perfectamente que Horacio Verbitsky, Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde, Juliana Duhalde (hija de ambos), María Eva Duhalde (hija de ambos), Carlos Mao (secretario de Duhalde), Jorge Taiana, Eduardo Valdez, Hugo Curto, Carlos Zannini, Patricia Alsúa de Zannini, Jorge Devoto, Martín Guzmán, Vera Voskanyan (32 años), Hugo Moyabo, Liliana Zulet de Moyano y Gerónimo Moyano (20 años) son todos vacunados VIP.

Vos sabés, Lisandro Bonelli, que ninguno de esos debió darse la vacuna antes que enfermeros y mayores de 70 años que se murieron por el Covid. Tu hermano, Lisandro, no estaría vivo su hubiera existido el vacunatorio VIP. Es al revés; tal vez, tu hermano estaría vivo si el Gobierno que vos integraste no se hubiera robado las vacunas. Yo te puedo asegurar que es así.

Vení y mirame a los ojos y decime lo contrario. El vacunatorio VIP fue robarle vacunas a las personas grandes que las necesitaban. El hijo de Moyano que tenía 20 años cuando se vacunó, tiene la vacuna de una persona que se murió; la hija de Duhalde tiene en su cuerpo la protección de otra persona que murió Cada vacuna que se robaron y ustedes permitieron que se robe, es una vida que se perdió y no se tenía que perder.

¿Sabés cuántas vidas se perdieron, Bonelli? Más de 124.000 ¿Sabés lo que significa eso, Bonelli? 1.458 atentados a la AMIA ¿Vos pensás que en la Argentina Kirchnerista hubo algún castigo para los vacunados VIP? Todo lo contrario. Jorge Taiana pasó de senador a ministro de Defensa, lo premiaron. No pasó nada, no hubo castigo, no hubo renuncias, no hubo procesamientos. Lo que sí hubo es condena social porque tu tío no puede caminar por la calle.

Ginés González García en España tras el estallido del vacunatorio VIP en Argentina

Claro, pero no se puede vivir de esta manera. La sociedad no puede ni debe reemplazar la función de justicia que no lleva adelante el Estado. Para que no pasen estas cosas, Amado Boudou debería estar preso; Carlos Zannini, vacunado VIP, también debería estar preso y Ginés González García, organizador del vacunatorio VIP, también ¿Pero sabés lo que hizo apenas renunció al Ministerio? Se fue a tomar vino a España.

Esta es la Argentina impune. Esta es la Argentina donde Alí Babá y los 40 ladrones caminan libres por la calle o se sientan en primera fila en los actos de la Casa Rosada mientras vos te levantás todos los días para sostener 20 millones de beneficios sociales. Entonces, la única salvación es una revolución moral donde se recupere la cultura de trabajo y donde se castigue la cultura delincuencial. Lamentablemente, eso y el kirchnerismo son incompatibles.