Luis Majul: “Los kirchneristas en el poder funcionan como unos garcas”

Luego de las declaraciones de Alberto Fernández frente a la Justicia por la causa Vialidad, el periodista Luis Majul preparó para LN+ un duro comentario en relación a los funcionarios kirchneristas en el poder. Con una fuerte premisa, repasó algunas declaraciones, hechos polémicos y duros índices económicos y sociales en el país durante estos años de mandato de la dupla Fernández-Fernández.

A continuación, el texto completo de Majul para su programa +Voces:

No hay que dar más vueltas: los kirchneristas en el poder funcionan como unos “garcas”. Es decir, un derivado del verbo que ya sabés pero al ve-re. Los más educados los califican de oli-garcas. Igual, podés optar por algunos de los sinónimos de garca vigentes: estafador, embustero o tramposo. Funcionan, no todos los K, sí demasiados, como una elite de resentidos y arrogantes; algunos de cuyos miembros, de vez en cuando, salen a la luz de manera brutal como el golpeador de la Liga por los Derechos Humanos José Schulman -quien no fue echado sino que acaba de renunciar-, la que se alegró por los miles de muertos que produjo el atentado contra las torres gemelas, Hebe de Bonafini; la docente maltratadora, Laura Radetich; la violentísima Milagro Sala; el apretador Juan Pablo ‘Pata’ Medina; el provocador Dady Brieva; el agresivo Luis D’elía; el guarango de Aníbal Fernández o el “dirigente ejemplar”, Hugo Moyano.

Pero también ejercieron -o ejercen- violencia simbólica Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su heredero, Máximo ‘peligro’ Kirchner. Solo para que no se te olvide, te presentamos este breve compilado:

Néstor, en septiembre de 2009, contra Periodistas de a pie; Cristina, en 2012, primero contra un abuelo que le regaló unos dólares a su nieto, después contra un agente inmobiliario al que le mandó la AFIP y Máximo, en julio del año pasado, con ese metalenguaje tan parecido a la amenaza.

Hoy, el Presidente con su declaración ante la Justicia en la causa Vialidad, siguió cumpliendo su pacto con el diablo: impunidad a cambio de la primera magistratura. Por su puesto, lo que dijo es todo lo contrario a lo que decía en 2016.

Declaracion Alberto Fernandez.

Igual, la vice, que lo viene condicionando desde que asumió, ya decidió enfrentarlo de manera abierta boicoteando el acuerdo con el Fondo, ahora a través del jefe de bloque de Senadores K José Mayans. Pero eso sí: sin renunciar a las cajas que manejan los chicos grandes de La Cámpora y que suman en total, cerca de mil millones de pesos por año.

Ojito, lo peor que se puede hacer con los garcas es subestimarlos. Siempre tienen a mano una jugada tramposa y eso es lo que acaba de hacer el Gobierno con el intento de quita de subsidios a los colectivos de la Ciudad. Una verdadera carambola a tres bandas.

Apunta a desfinanciar a la Ciudad, esmerilando todavía más a Horacio Rodríguez Larreta.

Exacerba la fobia contra los porteños, arraigada en una buena parte de la Argentina.

Atiza una pelea entre las principales figuras de la oposición, con Gerardo Morales a la cabeza; un gobernador convencido de que el próximo presidente no debería ser porteño.

Sin embargo, los garcas en el poder tienen una falla de origen: gastan tanta energía en hacer daño que a la hora de gobernar no pueden disimular su ineptitud. Veamos:

El nivel de índice de inflación que se acaba de conocer hoy, del 3.9%, es solo una muestra más de lo que vienen haciendo desde que asumieron cuando llevan consumida más de la mitad del mandato.

Hicieron trepar el dólar de $60 a $214, convirtiendo a la moneda argentina en la más devaluada del mundo después de la Lira Turca.

a convirtiendo a la moneda argentina en la más devaluada del mundo Perpetraron un ajuste de casi el 10% a los haberes jubilatorios dejando la mínima en $32.000 a partir de marzo próximo.

a partir de marzo próximo. Al mismo tiempo, Carlos Zaninni, el vacunado VIP con cargo de Procurador del Tesoro, dictaminó que Cristina Kirchner puede cobrar dos jubilaciones de privilegio: una como expresidenta y otra como viuda de un Presidente, que la harán embolsar $3.500.000, el equivalente a 100 jubilaciones mínimas.

que la harán embolsar el equivalente a 100 jubilaciones mínimas. Como si esto fuera poco, en medio de la pandemia rompieron el récord mundial de días sin escuela con casi 190.

La pareja del Presidente festejó su cumpleaños en Olivos mientras millones de argentinos permanecían aislados.

Hicieron subir el índice de pobreza a más del 40% y el de indigencia a más del 10%.

Liberaron a miles de presos por Covid, muchos de los cuales volvieron a delinquir y a matar.

Además, en el conurbano bonaerense, todos los días se produce por lo menos un homicidio en ocasión de robo, como el empresario de Caseros Rolando Omar Villafañe, que dejó a una familia entera destrozada.

Para demostrar la mezcla de arrogancia con ineficacia, el diputado nacional Ricardo López Murphy usó una metáfora de alto impacto: “Si esta gente gobernara en el desierto del Sahara, importaría arena”.