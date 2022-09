Jony Viale mostró una foto de Eduardo Feinmann de chico y sorprendió a todos: “Ahí tenía 8 años”

En el tradicional pase de los viernes, en LN+, entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los dos conductores establecieron su punto de vista acerca de la política nacional y sus vicisitudes diarias. Pero, a pesar del cronograma habitual de información, ambos se distendieron un poco de la rutina y fue el segundo de ellos quien descolocó a su colega con una foto de su niñez.

Sin entender, en principio, de qué se trataba, Feinmann accedió a medias a este juego propuesto por el conductor de +Realidad, quien aprovechó la rivalidad futbolística que tienen por Boca y River, y mostró una foto de Feinmann con una camiseta similar a la del Millonario, en su época de jugador de fútbol.

La chicana de Jony a Feinmann por River

Con un claro intento de chicanearlo, Jony comenzó: “Me mandaron una foto tuya. ¿Vos de qué cuadro eras? ¿De Boca?”. Visiblemente molesto por una futura gastada, Feinmann vio en la TV una imagen de él con una indumentaria que tiene una banda que cruza en diagonal.

“Esa no es la camiseta de River. En ese momento, jugaba en las juveniles de Hebraica. Los colores son celeste y blanco”, le aclaró. Luego, en tono de humor, le dijo: “No me gustan estas cosas. Me estás haciendo creer que soy hincha de River, cuando no lo soy. Esa foto es cuando tenía entre 8 ó 9 años”. Acto seguido, rememoró que jugaba de delantero. Ante eso, Jony Viale recordó que él también se desempeñó, años después, en el mismo equipo, y con una sonrisa señaló: “Era arquero, bah...”. Así, hizo referencia a que no era tan bueno en el puesto.

Feinmann, ahora y con 8 años: Jony Viale lo sorprendió con la foto

No fue, sin embargo, el único momento futbolero del programa de Feinmann. Un rato antes, el conductor le dio pie n móvil en directo en la estación de Belgrano R de la línea Mitre del tren, la cual se vio interrumpida por una amenaza de bomba, que fue desestimada por el personal encargado de estos casos.

En contacto con la periodista Carla Riccioti, el conductor de LN+ le pidió algunos detalles acerca de cómo se dio esa circunstancia, que, por lo expresado, no pasó a mayores y las formaciones del tren continuaron su recorrido normal.

La chicana de Eduardo Feinmann hacia Carla Riccioti por el Superclásico que ganó Boca

“Tuvieron que detener las formaciones entre las estaciones Belgrano y Colegiales. La Policía Federal, que tiene jurisdicción en el ámbito de los trenes, hizo una revisión y desactivó el peligro. Además, en el canal América también se recibió otra amenaza de bomba, donde debieron desalojar uno de los edificios, afortunadamente con resultado negativo y ayer, en Aeroparque, un hombre disgustado por no tener el asiento que quería, dijo que había una bomba en el avión, lo cual obligó a retrasar el vuelo y su nombre ingresó en la lista de disruptivos”, detalló Riccioti.

Para descontracturar un poco el ida y vuelta entre ambos, Feinmann acudió a una chicana futbolera y le indicó a su colega: “Si todo está normal, te queda cerca la cancha de River para ir a llorar un poquito, unas lágrimas chiquitas”. Así, hizo referencia al Superclásico que ganó Boca frente al conjunto Millonario, del cual es hincha la cronista.

Lejos de achicarse, Riccioti redobló la apuesta al utilizar un detalle de la camisa blanca que tenía puesta: “Acá tengo todas las estrellas de los campeonatos ganados por River”. En esa misma línea, la periodista le ofreció invitarlo a la cancha, donde los de Núñez tienen un museo donde guardan los trofeos obtenidos, y Feinmann, con una sonrisa picara, le aceptó la invitación y el diálogo finalizó en buenos términos.