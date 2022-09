Eduardo Feinmann estalló tras el pedido del senador José Mayans: “Quieren canjear paz social por impunidad”

En un extenso editorial, Eduardo Feinmann analizó los acontecimientos posteriores al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le recordó al “cristinismo que miles de trabajadores tienen todos los días una pistola en la cabeza” y rechazó en duros términos la propuesta del senador kirchnerista José Mayans, quien pidió parar el juicio de Vialidad para que “exista paz social”.

“Lo que quieren hacer es canjear paz social por impunidad en la causa vialidad”, afirmó Feinmann esta mañana durante su programa de radio Mitre. “Para el Gobierno todo lo que no les gusta es ‘lawfare’, todo lo que no les gusta que se diga es ‘odio’. Escuchamos este fin de semana al senador Mayans, hombre de confianza de Cristina Kirchner y jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, decir que ‘si queremos paz social, paremos el juicio de Vialidad’. Lo dijo en un programa de radio el domingo por la mañana. O sea, desnudaron lo que quieren: parar las causas por corrupción”, consideró.

Feinmann estalló tras el pedido del senador Mayans: "Quieren canjear paz social por impunidad"

El presidente del bloque del FDT en el Senado dijo este domingo que en la causa que se le sigue a la expresidenta por considerarla jefa de una asociación ilícita “se gestó el germen de la violencia extrema” y advirtió que “si no existe Justica, es muy difícil que exista paz social”. Para Feinmann, esto “suena a extorsión”.

José Mayans pidió parar los juicios por corrupción para que haya "paz social" Prensa Senado - Charly Diaz Azcue

“Hay paz social si hay impunidad, pero si hay condena, hay quilombo. Cuando Mayans dijo que la causa Vialidad ‘es el germen de la violencia extrema’, eso suena a extorsión. Lo que quieren hacer es canjear paz social por impunidad en la causa vialidad. ¿Se dan cuenta la gravedad de los dichos de este senador?”, preguntó indignado.

“Fue una pistola en la cabeza de la democracia”

El análisis de Feinmann fue formulado durante la primera mañana de radio Mitre en el programa Alguien tiene que decirlo y también estuvo enfocado en cuestionar “el discurso único” del oficialismo según el cual “todo lo que no les gusta que se diga es odio”.

“Menos mal que a Cristina no le pasó lo mismo que a Alberto Nisman, menos mal que no lo asesinaron”, comenzó Feimann. “Fue una pistola en la cabeza de la democracia, por eso tranquiliza que no la hayan matado. Hoy el país vive en paz y espero que así siga, con paz social aunque unos no lo quieran”, agregó.

“Cuando desde el discurso invitás a la muerte, la muerte aparece. Grabois llamó a la muerte cuando habló de sangre y saqueos. Máximo Kirchner el mismo día del atentado dijo que querían matar a un peronista. Cuando llamás a la muerte eso puede llegar a suceder”, repasó y sostuvo que “con la misma lógica de que al arma la cargaron los medios, la Justicia y la oposición, los que inocularon el odio, uno puede decir que el arma la cargó también el robo de vacunas, la fiesta de Olivos, los 130 mil muertos por Covid o la chiquita Abigail. O quizás inoculó ese arma la altísima inflación, el 50% de pobres, el ajuste de tarifas”.

Máximo Kirchner y Andrés Larroque Archivo

“A medida que pasan las horas desde el fallido atentado a Cristina Fernández de Kirchner uno se alivia de que no la hayan asesinado, que su vida siga intacta y la democracia también. Ella al otro día estaba como si nada hubiera pasado, golpeándose el pecho y tirándose otra vez encima de la gente”, recordó y pidió que “nosotros deberíamos hacer lo mismo, seguir adelante, ya está, la bala no salió y todo sigue igual”.

En este sentido, polemizó: “Quiero recordarle al cristinismo que todos los días ciudadanos de a pie, que todos los trabajadores tienen un pistola en la cabeza que portan los delincuentes como la que tuvo Cristina, son miles y miles, cuando los quieren robar. Pero la vida continúa”.

“Menos mal que las causas de corrupción por saquear al país también están con vida, que siguen más vivas que nunca. Porque ser víctima no la convierte a Cristina Kirchner en inocente”, añadió. Y finalizó: “El oficialismo dice que el otro es el odio, y el otro para el Gobierno, los que odian, son la Justicia, la oposición, los medios. El odio siempre es el otro para la lógica kirchnerista. Quieren un discurso único. De eso se trata”.