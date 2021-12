Jony Viale, sobre el acto en Plaza de Mayo: “El Gobierno sigue de joda sin comprender el país que duele”

“40 millones de pesos costó el acto en la Plaza de Mayo, según el periodista Ignacio Ortelli; 40 millones que pagamos todos porque lo paga el Estado. La pregunta es muy simple ¿Qué cambia con esta plaza mañana en la Argentina?”. Con esa reflexión abrió Jonatan Viale su programa +Realidad en LN+. Sus dichos, refiriéndose a la convocatoria por el Día de la Democracia, apuntaron contra el oficialismo y la movilización frente a Casa Rosada. “La sensación que uno tiene es que el Gobierno sigue de joda sin comprender el país que duele”, arremetió.

Entre otras cosas, tildó a la administración de Alberto Fernández como un Gobierno “desalmado, inhumano, desconectado, aislado e ido”. “¿Sabés para qué fue este acto? Para que Cristina Kirchner y La Cámpora le muestren a Alberto Fernández que ellos tienen la plaza más grande. Esto es, lisa y llanamente, una demostración de poder hacia dentro de la coalición de Gobierno”, indicó.

“Se están disputando quién es el dueño del 33,03% que sacaron a nivel nacional”, expresó en relación a las Elecciones Legislativas. A su vez, repasó los índices de inflación, pobreza, riesgo país, jubilación y precio del dólar junto a los muertos por Covid para arremeter: “¿Qué mier... festejan? ¿Dónde está la humanidad que mostraban ayer con Esteban Bullrich? ¿No entienden que Argentina es un país roto por ustedes?”.

Un acto de locura. El editorial de Jonatan Viale.

En su exposición recordó las declaraciones de Hebe de Bonafini cuando advirtió que “no hay nada para festejar” y le dio la razón. No obstante, hizo una salvedad: “Igual señora, usted no es pobre y si no, pídale a Schoklender”. “Este es un Gobierno que no tiene la más pálida idea de lo que pasa”, retomó.

“Se solía decir que el peronismo tenía ‘sensibilidad social’. Queda demostrado que eso es mentira. Perdieron la sensibilidad, el olfato popular. Es un Gobierno sin brújula. Fingen empatía, cercanía, compasión”, indicó.

De cara al cierre, recordó el discurso de Esteban Bullrich cuando, renunciando a su banca en el Senado, dijo: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”. “Alguien escuche de verdad a Esteban Bullrich. No somos imprescindibles, nadie es tan importante. No hay héroes, caudillos, dioses sobre la Tierra. Dejen de pensar que son eternos. Son personas que viven del Estado hace 50 años y que provocaron más daño que bien común”, sentenció. Con los eventos más polémicos de la pandemia sobre la mesa, cerró su exposición con una dura declaración: “Este Gobierno llegó para banalizar el dolor de la sociedad argentina”.