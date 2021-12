El duro comentario de Jony Viale antes del acto en Plaza de Mayo: “No hay nada que festejar, es una demostración de poder”

El viernes 10 de diciembre, en Plaza de Mayo tendrá lugar una movilización por el Día de la Democracia, convocada por Cristina y Máximo Kirchner. El acto que se hará fue duramente criticado Jonatan Viale ,quien se valió de este evento para hablar de “la apropiación partidaria de la democracia y los Derechos Humanos”. Al aire en LN+, el periodista encausó una dura reflexión al respecto y cuestionó fuertemente al Gobierno y a sus funcionarios.

“El kirchnerismo dice que la Plaza es por cuatro motivos: por la unidad nacional, la integración regional, los Derechos Humanos y la democracia. Cuatro mentiras. Si fuera por la unidad nacional, podrían haber invitado a los expresidentes no kirchneristas; si fuera por la integración regional, podrían haber invitado a los expresidentes de la región no chavistas; si de verdad les importaran los Derechos Humanos, no votarían a favor de Nicaragua”, sentenció.

“Entonces son unos mentirosos. Al kirchnerismo no le interesan los Derechos Humanos”, arremetió tras haber repasado los crímenes que tienen lugar en Nicaragua. “Si Maduro manda a secuestrar opositores no dicen nada; si Nicaragua proscribe opositores no dicen nada; si Cuba reprime ciudadanos no dicen nada; si Gildo Insfrán mete gente en centros clandestinos de detención no dicen nada... Entonces, dejen de decir que valoran y respetan los Derechos Humanos porque es mentira”, completó.

Con ese análisis sobre la mesa, volvió a ahondar en la convocatoria del viernes. “¿De qué se trata la Plaza de mañana? De una nueva apropiación política del kirchnerismo. Lo que está en juego es una lucha de facciones dentro de un Gobierno terminado”, precisó. En ese sentido, profundizó un poco al halar de “la plaza de Alberto vs. la plaza de Cristina”.

“La plaza de Alberto fue el 17 de noviembre. Era, básicamente, la CGT, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. La plaza de Cristina será mañana, el 10 de diciembre. Es básicamente La Cámpora, Madres, Abuelas y el kirchnerismo duro ¿De qué se trata entonces? De una demostración de poder. Lo que van a dirimir mañana es quién tiene la plaza más grande”, indicó.

De cara al cierre de su exposición, recordó las declaraciones de Cristina y Máximo convocando a la militancia y expresó que el oficialismo “piensa la política como hace 50 años”. “Nos hace sentir que estamos en los 70 cuando la CGT y Montoneros se disputaban a Perón”, completó. Con la cifra de muertos por Covid y los problemas de la sociedad argentina sobre la mesa, cerró hablándole directamente al Gobierno: “En la Argentina no hay nada para festejar pero ustedes no se dan cuenta porque se convirtieron en una oligarquía que no siente nada”.