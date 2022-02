La Provincia cuestionó a la Ciudad por su plan de llevar el boleto de colectivo a más de 40 pesos: “Es un absurdo”

Desde la Provincia de Buenos Aires cuestionaron esta mañana las advertencias de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de aumentar el boleto de colectivo en caso de que la administración nacional deje de subsidiar el transporte en territorio porteño. Las críticas llegaron de parte del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, que entre chicanas al ministro de gobierno de la Capital, Jorge Macri, -con voz preponderante en este conflicto y, asimismo, exintendente bonaerense de Vicente López- deslizó: “Ellos están acostumbrados a trasladarle a la gente este tipo de cuestiones”.

Además de la alusión a los incrementos tarifarios durante el paso de Cambiemos por la Casa Rosada, el funcionario de riñón massista que ahora responde al gobernador Axel Kicillof consideró que “es un absurdo” la suba que plantean desde la Capital y señaló que, desde 2018, la Provincia “se hace cargo de prácticamente la totalidad de los subsidios del conurbano”. Incluso, en Radio Futuröck, D’Onofrio respaldó los intentos del Gobierno de reducir los subsidios porteños para “poner en paridad” a la Ciudad con las demás provincias.

D'Onofrio es massista e integra el gabinete de Axel Kicillof Santiago Gutierrez Eguia - Comunicación PBA

“El gobierno nacional no está buscando reducir subsidios, no está dentro del programa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que sí es el cumplimiento de la ley y del Pacto Fiscal que se firmó en 2018 con el expresidente [Mauricio] Macri donde nos trasladaron a las jurisdicciones el pago de subsidios al transporte”, explicó D’Onofrio, que agregó al respecto: “No sé por qué en ese acto solemne a la Provincia le pasaron la totalidad de los subsidios y solo el 50% a la jurisdicción de la Ciudad. Ahora se plantea ponernos en pie de paridad a todas las provincias con la Ciudad”.

Entonces, el ministro de Transporte bonaerense habló de la responsabilidad de la Provincia sobre los subsidios en ese área y sostuvo: “Durante 2021 pagamos algo más de 120.000 millones de pesos, que es el equivalente a la inversión en infraestructura. Este año será algo más que tengamos que soportar. Y en ningún momento se planteó el aumento de tarifas”.

En ese sentido, el funcionario ironizó sobre los 40 o 45 pesos a los que llegaría el boleto en la Ciudad, si los diálogos entre la Capital y la Nación prosperan hacia la quita de subsidios: “Sé que ellos están acostumbrados a trasladarle a la gente este tipo de cuestiones. Así como nos impusieron durante esos cuatro años 3000 y pico porciento en las tarifas energéticas, con este cachito que quieren desde el gobierno nacional equiparar pretenden aumentar 100% la tarifa, es un absurdo”.

“Me suena raro mi amigo Jorge Macri opinando cruzando la General Paz”

Convencido de que los incrementos deberían darse “a medida que crezca el poder adquisitivo de los argentinos”, D’Onofrio apuntó contra Jorge Macri por su mudanza a la gestión capitalina, que ahora lo tiene como una de las caras más visibles en la representación de la Ciudad por este tema.

“Me suena raro mi amigo Jorge Macri opinando cruzando la General Paz. Hasta hace poco opinaba una cosa y ahora como funcionario de la Ciudad defiende los intereses de los porteños. La Provincia está en el peor de los mundos. Si nos ceñimos a la ley del expresidente, es el gobierno nacional el que define las tarifas y somos nosotros los que las pagamos”, puntualizó.

“Macri antes estaba con la boca abierta desde Vicente López, porque es el intendente en uso de licencia. Es medio raro, hasta que uno entiende la lógica. Parecería ser que para aplicar a la provincia de Buenos Aires en un cargo, primero hay que ser funcionario de la Ciudad”, arremetió D’Onofrio, que puso como ejemplo a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ahora es diputada nacional por la Ciudad; y a Diego Santilli, el exvicejefe porteño devenido también a diputado nacional, elegido del otro lado de la General Paz.

“Si vuelve a la Provincia, no sé cuál será su nueva postura”, dudó D’Onofrio sobre Jorge Macri, a quien le hizo una sugerencia, después de deslizar que “seguramente en el poco tiempo que estuvo, no tuvo la posibilidad de hacer el relevamiento”. Así, le recomendó discutir sobre las líneas que comparten jurisdicción entre la Ciudad, la Provincia y la Nación. Pidió, sobre eso, reducir los servicios que “están de más” en la Capital, para redistribuirlos en el tercer cordón del conurbano, con déficit de micros.

“Si sacan algunas unidades que son ociosas o andan una detrás de la otra, con siete o diez personas, y lo transpolamos a la estación de Moreno, que la gente hace largas colas para subirse a un colectivo para llegar al barrio, ahí vamos a encontrar no solo una posición de mayor justicia, sino a él, que le preocupa para no llegar con los fondos para pagar”, sostuvo el ministro del Frente de Todos, que pidió “inaugurar una etapa seria” para discutir esta cuestión.

“Cruzar la General Paz es solo un cambio de geografía para la gente y tenemos que ver cómo solucionamos el día a día”, planteó, luego de que desde la gestión de la Capital se mostraran dispuestos a “compartir subsidios”, pero con un tope del 50% de los aportes, por considerar este intento del gobierno nacional como un “embate” contra la Ciudad de parte de la administración que conduce Alberto Fernández.