La controvertida comparación que usó Jorge Lanata para referirse a Eduardo Feinmann: “Parecés Longobardi”

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann realizaron el pase entre los programas que ambos conducen por radio Mitre pero esta vez fue el conductor de Lanata sin filtro quien caracterizó a su compañero con una controvertida comparación: “Parecés (Marcelo) Longobardi”, le dijo al periodista de LN+.

La frase no pasó desapercibida y obligó a Lanata a clarar que estaba “jodiendo”, sobre todo por la polémica irreconciliable que había entablado con el exconductor del programa más escuchado de radio Mitre, Cada mañana, cuando ambos dejaron de hacer el pase radial porque el primero solía entregar el aire unos minutos más tarde de las 10 am.

“Lanata es un rockstar”, dijo después Longobardi, cuando ya había anunciado su despedida después de una década liderando las audiencias.

Esta mañana, el encuentro entre los dos periodistas continuó como viene dándose desde que Feinmann debutó esta semana con Alguien tiene que decirlo; entre preguntas y respuestas en clave de primera cita, los dos conductores continuaron hablando como si fuera la continuación de un match de Tinder.

“Vos, Edu, tenés una noción antigua de Tinder, ir a comer primero es de conservador, Tinder es palo y a la bolsa”, le dijo Lanata. “A mí me gusta conocer a las personas antes; además, ya están diciendo que estamos peleados por lo del cigarrillo; yo te cuido, te reto con el cigarrillo, eso es amor, te quiero”, le devolvió Feinmann.

En este punto, el fundador de Página/12 recordó el caso de la chica que fue a una cita concretada en Tinder y el anfitrión la recibió vestido de Batman. “La piba se rajó y nunca entendió la locura del tipo, un enfermito”, contó.

“Hay cosas que uno no elige, cosas con las que nació, poder escribir y ser periodistas y mirar las cosas desde determinado lugar, eso no se enseña, lo tenés o no lo tenés”, dijo Lanata, cuando el tema de conversación era “creer en el destino”.

“¿Vos crees en los milagros?”, insistió Lanata. “Decí que sí Eduardo. Hay que creer en los milagros”, intervino el humorista Rolo Villar, imitando al papa Francisco. “Mirá este programa y el tuyo”, completó.

“Sí, el mío es un programa chiquito”, dijo Feinmann. “Mi programa es chiquito, cuadradito, insignificante; en cambio Jorge, el tuyo es el programa más importante de esta radio”, agregó, pero enseguida Lanata replicó: “Parecés Longobardi, que dijo que ustedes son commodities y yo un rockstar”.

“No, no, yo no te digo eso, no, no”, respondió Feinmann. “Está bien, está bien, estoy jodiendo”, aclaró Lanata, como para que no hubiera malos entendidos, en obvia referencia a la pelea que mantuvo con Longobardi, cuando el tironeo por los horarios entre los programas Cada mañana y Lanata sin filtro desató una crisis que se venía gestando entre los dos conductores y que se hizo pública en octubre de 2021; una de las razones por las que el periodista renunció a la radio.

“Es obvio también que tuve una controversia con Lanata, pero no fue el desencadenante principal”, dijo Longobardi en diciembre durante una entrevista con LA NACIÓN.

“El notable era él; yo era mucho menos notable que Jorge. Todos somos commodities, sacando a Lanata que es un rockstar, un personaje de otra envergadura. La gran diferencia fue el modo en que nos conectamos entre nosotros”, añadió.

“Vos sos un gran periodista, sos el número uno de la Argentina, eso no se puede negar”, retomó Feinmann. “Bueno muchas gracias, otra pregunta”, cambió de tema Lanata.

Sin embargo, después de intercambiar varias preguntas y respuestas, sobrevoló el tema de una pelea entre ambos, que algunos medios se encargaron de ventilar. “Bueno Eduardo, vamos a ir viendo, veo que nos acercamos, tenemos que desmentir nuestra pelea”, ironizó Lanata. “Garpa el quilombo, pero lo están inventando”.

“Es que los periodistas son malvados”, intervino la locutora del programa, María Isabel Sánchez, quien acompañó a Longobardi en Cada mañana durante más de una década y ahora se sumó a Alguien tiene que decirlo.