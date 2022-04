Jony Viale, sobre los acampes piqueteros: “La patria planera”

Quiero contarte que ya tiene fecha la nueva protesta masiva de los piqueteros en la Ciudad de Buenos Aires. 13 de abril: Unidad piquetera vuelve a la 9 de Julio. Los mismos de siempre: Polo Obrero, Cuba-MTR, Barrios de pe, MTL-rebelde. Fijate lo último: tras la advertencia de Larreta, los movimientos sociales amenazan con realizar un acampe de 50.000 personas. Pregunta ¿Y esta vez qué va a pasar? ¿Vamos a seguir naturalizando el caos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vamos a seguir haciendo de cuenta que es normal vivir en un infierno? Te recuerdo los datos de marzo: 800 piquetes en todo el país, 26 piquetes por día en todo el país, un piquete por hora en todo el país.

La pregunta es: ¿Por qué lo hacen? La respuesta, la tiene Juan Grabois: “Nosotros vamos a hacer quilombo para sacar plata, no es para hacer la revolución”. Lo que describe Grabois es la industria del piquete, la “patria planera”. Grabois es uno de los tantos gerentes de la pobreza que tiene este país. Ahora bien, te quiero mostrar cuáles son las empresas que manejan estos gerentes.

Movimiento Evita: 500.000 personas; gerentes: Emilio Pérsico y el “Chino” Navarro; ambos funcionarios de este Gobierno. Barrios de pie: 200.000 personas; gerente: Daniel Menéndez; funcionario de este Gobierno. Corriente clasista y combativa: 80.000 personas; gerente: Juan Carlos Alderete; diputado nacional del Frente de Todos. Polo Obrero: 60.000 personas; gerente: Eduardo Belliboni ¿Te das cuenta? No son PyMEs, son multinacionales, son grandes empresas. Manejan mucho más presupuesto que Techint, Arcor, Toyota, Mercado Libre.

Movimientos piqueteros acampan frente al Ministerio de Desarrollo Social Gerardo Viercovich - LA NACION

Es más, hoy los movimientos sociales tienen más poder político y territorial que los sindicatos ¿Sabés por qué? Porque en Argentina hay cada vez menos asalariados y cada vez más planeros o “economía popular” ¿Qué es la economía popular? Mirá: “Trabajo precario: ya hay anotados casi tres millones de cartoneros, vendedores ambulantes o limpiavidrios”. Se inscribieron en el registro de “economía popular” del Ministerio de Desarrollo Social. De vuelta ¿Qué es la economía popular? Cartoneros, feriantes, artesanos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, cocineros de merenderos ¿Quién maneja toda esta gente? Los gerentes de la pobreza. Gerentes que hacen enormes negocios porque están de los dos lados del mostrador. Por ejemplo.

El señor Emilio Pérsico es secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social ¿Qué hace? Entrega fondos millonarios al señor Emilio Pérsico que es líder del Movimiento Evita. Entrega y recibe; paga y cobra. Ahora bien ¿Por qué este negocio funciona tan bien? Porque tiene mucha aceptación. ¿Cuánto puede ganar una familia con dos hijos hoy viviendo de planes sociales? Más de $60.000 por mes. Mirá, recibo de abril:

2 AUH: $10.200

1 Tarjeta Alimentar: $9.000

2 Potenciar Trabajo: $33.000

2 bonos Potenciar Trabajo: $12.000

Total: $64.000

¿Ves lo que te digo? Es un buen negocio para la familia que cobra un plan y es un excelente negocio para el gerente de la pobreza que maneja un presupuesto millonario. Le sirve a todos menos a vos que tenés que financiar esto con tus impuestos y con tu laburo ¿Qué es lo ridículo? Un jubliado gana $33.000 y una familia con planes $64.000 ¿Qué garpa más en Argentina? ¿El esfuerzo o el plan? ¿Aportar o no aportar? ¿Trabajar o cortar la calle? Esto interpela profundamente el “deber ser” del argentino: ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me capacito? ¿Para qué estudio? ¿Para qué pago impuestos? ¿Para qué hago las cosas bien? Y por supuesto que, tarde o temprano, termina generando una guerra de clases ¿Por qué? Porque la clase media y la clase trabajadora en algún momento se cansa de mantener gente que no trabaja.

¿Sabés cuando se cansa? Cuando se da cuenta que no llega a fin de mes, cuando se da cuenta que no puede llenar el changuito como está pasando ahora ¿Cómo termina eso? En una fragmentación social muy peligrosa que los ineptos de este Gobierno no están viendo. Lo que está en crisis en Argentina no es la plata, es mucho más profundo, es el sistema moral. Sin embargo, hay una competencia entre gobiernos a ver quien es más “choriplanero”. Es cierto, el Gobierno de Macri también aumentó los planes sociales. Pero ahora, tu Gobierno, Cristina, está batiendo todos los récords.

1983: 800.000 beneficios sociales. Las cajas de pan de Alfonsín.

800.000 beneficios sociales. Las cajas de pan de Alfonsín. 2002: 1.000.000 de beneficios sociales. El plan “jefas y jefes de hogar” de Duhalde.

1.000.000 de beneficios sociales. El plan “jefas y jefes de hogar” de Duhalde. 2009: 13.000.000 de beneficios sociales. El nacimiento de la AUH de Cristina.

13.000.000 de beneficios sociales. El nacimiento de la AUH de Cristina. 2022: 20.000.000 de beneficios sociales.

¿Qué pasó con la pobreza? 1974: 8%; 2022: 37,3%. Fuente: Indec ¿Y entonces? Cada vez más planes, más pobres... ah, y cada vez más villas: cuatro millones de personas viven en villas en Argentina. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares. En Argentina hay más de 4.000 villas que en conjunto ocupan una superficie más grande que toda la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué te quiero mostrar? Que la Argentina planera está agotada, que este sistema de gerenciamiento de la pobreza solo genera menos trabajo, menos estudio, más asistencialismo y más dependencia.

¿Cómo se explica que Mario Ishii gobierne José C. Paz desde 1999? Así. ¿Cómo se explica que Gildo Insfrán gobierne Formosa desde 1991? Así. Lo que logró hacer el peronismo es normalizar la pobreza, resignar a la gente. Yo me acuerdo de un discurso de Cristina donde enaltecía vivir en la Villa 31 ¿Sabés como se llama esto? Romantizar la pobreza. Vivir en la Villa es bueno. Quédense tranquilos, que los pobres se van al cielo. En algún momento hay que salir de esta locura de valores invertidos. Cosas básicas:

No es digno vivir en una Villa;

La pobreza es mala, hace daño;

Hay que trabajar;

Hay que estudiar;

El piquete es ilegal;

El plan social es temporal.

Lo que fabricó el kirchnerismo no es un Estado de bienestar; esto es un Estado delincuencial que se aprovecha y usa a los pobres. Esto es un Estado que toma de rehén al pobre y lo convierte en su cliente. Por eso, es correcto, aunque tardío, el endurecimiento de Rodríguez Larreta con este tema ¿Qué está pidiendo Larreta? Persona que hace piquete, se queda sin el plan. Me parece bien, pero le falta decir algo más: Campamentos colectivos como el de la semana pasada no se pueden repetir en la Ciudad de Buenos Aires. Es ilegal e inmoral que 30.000 tomen la avenida 9 de Julio durante 48 horas. Para eso, la Ciudad tiene una Policía que debería estar preparada y entrenada para evitar un acampe sin tirar un solo tiro. Es responsabilidad del Gobierno porteño no permitir más piquetes y normalizar el orden público en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Sabés por qué crece Milei? Porque la sociedad que estudia y labura comienza a cansarse cada vez más rápido de los políticos que prometen y no cumplen. Si Rodríguez Larreta quiere ser presidente, como mínimo debe poder controlar el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires ¿Sabés por qué crece Milei? Porque los políticos moderados están haciendo agua en todo el mundo. La historia demuestra que después de una Guerra Mundial o después de una pandemia, emergen liderazgos disruptivos, fuertes, inesperados. El mundo está viendo el nacimiento de líderes populistas o de extrema derecha. Bolsonaro en Brasil, Trump, Vox en España, Matteo Salvini en Italia, Javier Milei en Argentina. Entonces, humilde recomendación.

El PRO debería ponerse los pantalones largos y contener esa fuga de votantes con responsabilidad de gestión ¿Cómo se hace? Cómo mínimo, evitando que la Capital Federal de Argentina -gobernada por el PRO- se convierta en el infierno que es hoy. Y ustedes dirán ¿Y el Gobierno Nacional por qué no se mete con esto? No señores, el Presidente está en temas mucho más importantes como hablar con el Presidente de Chile del flaco Spinetta.