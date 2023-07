Jony Viale: “Un baño de realidad”

escuchar

En el año 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner les pidió a los candidatos peronistas “un baño de humildad”. Pues bien, lo que pasó en las últimas horas no fue un baño de humildad, sino un tremendo baño de realidad.

Las elecciones de Santa Fe le dieron un cachetazo de realidad al kirchnerismo y al peronismo. Estamos ante la segunda peor elección del peronismo en Santa Fe de la democracia. La oposición le sacó 35 puntos de ventaja al peronismo en las PASO. Es un fracaso colectivo del gobierno provincial y nacional.

Un baño de realidad. El editorial de Jonatan Viale.

Por lo tanto, lo mínimo que debería hacer el kirchnerismo es tratar de comprender por qué la sociedad de Santa Fe, de Rosario, de Venado Tuerto, de Sunchales, etc. ha expresado un ‘basta’ rotundo. A mí me parece mucho más sensato lo que dijo el candidato a gobernador del peronismo, Marcelo Lewandoski hoy mismo: “Nos debemos un replanteo en el peronismo. Si no damos respuestas nos vamos a chocar la cabeza contra la pared”.

Lo que está diciendo Lewandosky es que el kirchnerismo no termina de tomar conciencia del nivel de hartazgo que hay en la sociedad argentina. La gente está harta de la inflación, de la pobreza y de la violencia.

Entre 2015 y 2019, con (Mauricio) Macri presidente, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad nacional y con Maxi Pullaron ministro de Seguridad de Santa Fe, los homicidios en Rosario bajaron 40 por ciento.

¿Por qué el kirchnerismo se convirtió en una máquina de perder? Lo vamos a responder con un solo gráfico muy fácil de leer. La Argentina kirchnerista está tercera en el ránking mundial de inflación de alimentos en el primer semestre de 2023.

Esto se llama clase media destrozada. Esto se llama hambre, esto se llama fábrica de pobreza.

Mientras tanto, la gran promesa de uno de los candidatos a presidente de Unión por la Patria, el señor (Juan) Grabois es indultar a Cristina. ¿Qué demuestra esto? Que lo único que les preocupa a ellos y a Cristina es la impunidad.

Lo único que les interesa es quedar bien con Cristina.

Esta tarde, por ejemplo, lo veíamos a Sergio Massa en Aerolíneas Argentinas coqueteando tímidamente con la vicepresidenta. Estaría bueno que además de hacer bromas sobre las canas de Massa revisen seriamente por qué convirtieron a Aerolíneas Argentinas en un aguantadero de militantes de La Cámpora.

Por estas cosas es que la gente hace rato le está diciendo ‘basta’. Basta de robarme la plata. Basta de hacer del estado una agencia de colocaciones de amigos, de amigas, de novios, de novias y de amantes.

Ya es momento de darse urgente un baño de realidad.

