Luis Majul: “Los mensajes que deja la contundente victoria de Maximiliano Pullaro”

escuchar

En su columna editorial de LN+, Luis Majul analizó el resultado de las elecciones PASO en Santa Fe y dio su mirada en torno a qué significa el triunfo de Maximiliano Pullaro sobre Carolina Losada en términos nacionales, dentro de la disputa interna de Juntos por el Cambio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Por su parte, el periodista también desmenuzó lo que significa el resultado para las aspiraciones de Sergio Massa.

Luis Majul: “Los mensajes que deja la contundente victoria de Pullaro”

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

A esta hora, Unidos por Santa Fe superaba a Avancemos Juntos por 63 por ciento a casi 28 por ciento: más de 34 puntos. Y Maximiliano Pullaro aventajaba a Carolina Losada por casi 11 puntos: 32.55 a 21.56 por ciento.

Esto implica: una fortísima victoria de Juntos por el Cambio, con una amplia ventaja de Pullaro por sobre Losada que no habían registrado las encuestas. La mayoría anticipaba una diferencia de no más de tres puntos, lo que pone otra vez en duda la efectividad de las consultas previas.

Un considerable envión anímico a Horacio Rodríguez Larreta, quien la semana pasada venía de recibir la primera encuesta que lo daba perdiendo contra Patricia Bullrich. El jefe de gobierno de la Ciudad había apostado a Pullaro, mientras que Bullrich y Mauricio Macri se habían inclinado por Losada sin disimulo.

La alegría de Larreta ayer se explicaba no solo por el resultado, sino por el tipo de discurso imperante en la campaña de Santa Fe. Mientras que Losada atacó personalmente a Pullaro, el exministro de Seguridad de la provincia no respondió y eligió hablar de sus propuestas. Cerca de Larreta, sostienen que lo mismo va a pasar el 13 de agosto. Que la mayoría de los argentinos va a elegir un discurso no confrontativo, por encima del todo o nada que plantea su principal adversaria política. Y que una cosa son las redes sociales y otras los votos constantes y sonantes.

Carolina Losada reconoció la derrota frente a Pullaro

El otro rasgo saliente de la elección en Santa Fe es el fortísimo antikirchnerismo que se registra en la zona centro del país. La pérdida de votos de los candidatos que defienden a Cristina Kirchner ha sido estrepitosa. El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa debería tomar debida nota de lo que está pasando. Su nuevo discurso anti FMI y muy cercano al Instituto Patria, podría servir para evitar la fuga de votos en zonas como La Matanza y el resto de la tercera sección electoral, y menos en la segunda, donde suele prevalecer la estructura partidaria del radicalismo, o en la primera, donde el peronismo suele ganar, pero no por tanta diferencia.

Si a esto se le suma la seguidilla de victoria de Juntos en provincias como San Luis y San Juan, y la posibilidad seria de que Rodrigo de Loredo se imponga en Córdoba Capital, la oposición debería cometer muchos errores para no lograr un considerable triunfo en las PASO.

La última gran lección para Juntos es que, en efecto, sus votantes no quieren que las internas se transformen en batallas campales. Como están hartos del peronismo, privilegian la unidad y los acuerdos, por sobre las diferencias de método o de actitud.