Jorge Asís, con Luis Novaresio: por qué la salida de Mauricio Macri es de “bolero” y el “destino de jarrón chino” que le espera

El analista político Jorge Asís analizó la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones, a la cual el escritor calificó de “salida de bolero”. Durante su paso por +Entrevistas, el ciclo conducido por Luis Novaresio, anticipó también el “destinto de jarrón chino” que le aguarda al expresidente.

“Para mí, arrugó”, opinó Asís al comenzar la entrevista. Y profundizó: “Es un acto de inteligencia de él asumir sus propias limitaciones y darse cuenta que no estaba para este momento del país, que directamente no le da. No es una manera de descalificarlo, me parece valiente. Borrarse también es un acto de valentía”.

Acto seguido, explicó por qué -a su juicio- se trata de una “salida de bolero”. “Si vos tenés tantas críticas sobre el estado del país y te designan jefe en tu espacio, sos el jefe que vertebra una alianza tan importante y todos esperan eso, vos no podes terminar siendo el interprete de un bolero. Macri lo que termina diciendo, como aquel bolero Nosotros, es ‘nosotros, que te queremos tanto, tenemos que abandonarte, no nos preguntes más’. Es una salida de bolero definitivamente”.

“Es la mejor manera también de abandonar a un hombre o una mujer, con un ‘te quiero con el alma, no me preguntes más’ y adiós”, sumó. Y le reprochó: “Y además, ¿interpretar que es un acto de dimensión Churchill y quedar como gran consejero?… ¿En este momento, donde no tenemos para un cortado con jarrito?”.

Respecto de por qué tomó esta decisión ahora y no en una fecha más cercana a la contienda electoral, el analista político precisó: “Me parece que tenía que tomar una decisión porque vienen las elecciones provinciales. Los gobernadores, los dirigentes provinciales tienen que salir a defender y a pelear por un territorio. Y al pelear por un territorio, no pueden tener tanta incertidumbre arriba. Tienen derecho a saber quiénes van a ser los que rijan los destinos nacionales”.

El “destino de jarrón chino” que le aguarda Mauricio Macri

Para el también escritor y periodista, “Mauricio va a tener tres o cuatro días de centralidad y lo espera un destino de jarrón”. “No va a poder postularse como garantía del cambio y emitir consejos desde la sabiduría superior porque el que gobierna le va a decir “¿te borraste y ahora querés darme consejos? ”, explicó.

“Este es el país de Roberto Arlt. La Argentina no es fácil”, resaltó a continuación. Y acotó: “Mauricio Macri es parte del paisaje ahora. A lo sumo se convierte en un paisaje con un poquito de mar y algo de verde. Pero el paisaje no es más que una larga y extensa llanura”.

El único detalle positivo de la decisión de Macri, indicó Asís, es que “ordena la escudería de Juntos por el Cambio y precipita as definiciones del Frente de Todos”.

