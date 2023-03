Jey Mammon: el famoso abogado que representará al conductor y cuál será su estrategia

escuchar

Desde que Lucas Benvenuto acusó a Jey Mammon de haber abusado de él cuando tenía 14 años, las consecuencias se precipitaron. Primero las autoridades de Telefe decidieron suspender al conductor de La peña de morfi y luego el propio comediante y músico realizó un descargo por sus redes sociales. Hoy, a seis días de que se conociera la denuncia de Benvenuto desestimada por la Justicia por entender que ya había prescripto, se conoció la noticia de quién representará legalmente a Jey Mammon.

El reconocido abogado Fernando Burlando será quien defienda al conductor de Telefe y quien iniciaría acciones legales contra Benvenuto por calumnias e injurias.

Lucas Benvenuto sostuvo haber tenido una relación con Jey Mammon de los 14 a los 17 años

Todo comenzó el martes pasado cuando en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, Lucas Benvenuto aseguró que había sido abusado por un famoso conductor y músico. Si bien no dio el nombre durante la entrevista, en sus redes sociales confirmó que de quien hablaba era de Jey Mammon. En ese momento salió a la luz que en 2020 el joven lo denunció por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor de edad. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo.

Una vez difundidas estas acusaciones, el conductor decidió publicar un comunicado donde aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró”. “Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, posteó como descargo en su cuenta de Twitter.

La decisión de Telefe: suspender a Jey Mammon

Comunicado de Telefe por Jey Mammon

Luego de que se conociera la palabra de Jey Mammon, Telefe hizo lo propio y emitió un comunicado en el que informaba qué resolución había tomado sobre el futuro del conductor. Así, determinó que iba a apartarlo del programa hasta nuevo aviso.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, señala el escrito del canal y concluye: “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”. Como consecuencia, fue Georgina Barbarossa quien estuvo al frente el último domingo del programa que creó Gerardo Rozín.

Novedades judiciales

Según reveló esta tarde Javier Díaz, periodista de policiales de América TV, en Intrusos en el espectáculo, Jey Mammon cuenta con los servicios del estudio de Fernando Burlando, bufete que lo defendió en la causa que inició hace dos años Lucas Benvenuto y de la cual quedó sobreseído porque el delito prescribió. “En las últimas horas se habló de que habría un arreglo económico entre Jey y Lucas”, intervino Marcela Tauro en ese momento, mientras que Guido Zaffora explicó que según la información que maneja va a haber una contradenuncia del conductor. “Jey quiere hacer una denuncia contra Lucas, están estudiando qué hacer. Calumnias y también hablan de extorsión porque en el comunicado Jey se refiere a la extorsión que ha sufrido este último tiempo”, completó. En ese sentido, Díaz explicó que hacer una contradenuncia implicaría para Jey exponerse a un juicio por la verdad.

La palabra de Georgina después de La peña de morfi

Georgina Barbarossa inició La peña de morfi sin mencionar a Jey Mammon Captura Telefe

Suspendido Jey Mammon por las autoridades de Telefe, fue Barbarossa quien se puso al frente de La peña de morfi. Luego de unas palabras de Jesica Cirio, histórica coconductora del ciclo, la actriz llevó adelante el programa musical con la ayuda de la producción y del equipo. Una vez que terminó, charló con el movilero de Intrusos en el espectáculo. “Fue todo un desafío, pero estoy contenta”, señaló la exparticipante de MasterChef Celebrity, y agradeció de inmediato a la “megaproducción” que la contuvo.

“Yo ahora estoy a disposición del canal y todo lo que podamos hacer para sumar está todo bien, estamos felices, y sacar adelante esta programación que es maravillosa”, explicó sobre el rol que le tocó cumplir el fin de semana. Sobre las palabras de Jesica Cirio, aseguró que le pareció que estuvo muy bien y que sabía lo que iba a decir. “Show must go on”, completó -el show debe continuar, según su traducción del inglés- y prefirió no decir nada cuando le consultaron si había hablado con Jey Mammon en los últimos días.

Por último, Georgina analizó el comunicado que emitió el conductor y aseguró que “seguro es lo que le dijeron los abogados que tenía que decir”, y se mostró de acuerdo con la determinación de Telefe de suspenderlo: “Me parece que hay que aquietar un poco las aguas. Hasta que se expida la Justicia y se sepa un poco, porque está todo muy mezclado”, aseguró y, por último indicó que todavía no sabe si va a volver a conducir el próximo domingo.

LA NACION