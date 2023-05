“Milei es saludable en la política argentina, pone todo en cuestionamiento”, el análisis de Jorge Asís sobre el candidato liberal

escuchar

El analista político Jorge Asís participó esta noche de Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y opinó sobre la coyuntura política, luego de que ganaran los oficialismos en las elecciones provinciales y en medio de la campaña rumbo a las PASO. “Vamos camino a unas elecciones tóxicas”, dijo.

Luego de que el oficialismo festejara este domingo con las reelecciones de Sáenz en Salta, Ziliotto en La Pampa y Melella en Tierra del Fuego, Asís analizó: “Muestran la disonancia de la problemática en las provincias y en CABA, muestra por qué no viene desde las provincias ningún gran proyecto nacional, sino que piensan en un proyecto nacional aquellos que ya no tienen reelección en su lugar. También, se ve que si ganan los oficialismos es porque se está mejor que en la propia capital. Nadie se quiere hacer cargo del conurbano”.

Según planteó el analista, el país se acerca a las PASO, a las que definió como unas “elecciones tóxicas”, y argumentó: “Están las dos coaliciones absolutamente rotas y el que anima estas elecciones es Javier Milei, que -aunque parezca mentira- creo que hoy es saludable en la política argentina porque pone todo en cuestionamiento”.

Tal como observó, el candidato de La Libertad Avanza resuena en el resto de la dirigencia, pero necesita más tiempo para normalizar su propuesta y su estructura política. “Hoy la animación de esta campaña política para estas elecciones tóxicas las tiene este muchacho que para mí le haría falta un trimestre más para normalizar mejor su propuesta y su estructura política que la tiene que preparar”, dijo.

En esa línea, analizó de qué manera la figura del liberal impacta en el resto de la política. “Taladró a Juntos por el Cambio y pone en estado de sospecha a los muchachos del Frente de Todos”, dijo Asís. Y agregó: “Es como cuando en el ‘88 se decía que para Alfonsín era conveniente que Menem le ganara a Cafiero y Menem le ganó a Cafiero y después a los radicales”.

“La presencia de Milei cuando elogia a Mauricio Macri o a Bullrich, taladra a Juntos por el Cambio. Porque lejos de ser algo favorable, genera la ruptura entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Pro. Macri parece hoy un discípulo de Milei cuando habla y hoy Patricia Bullrich compite con Milei. La competencia de Milei es fundamentalmente con Patricia Bullrich. Aparece otro muchacho que es otra rama del liberalismo que es Espert que también entra en coalición con Milei”, observó.

El liberal inquieta a los empresarios, según Asís. “Más que Nicolás del Caño y que la doctora [por Cristina Kirchner]”, opinó, y consideró que Milei “marca la pobreza discursiva de las otras dos coaliciones”.

Por último, insistió: “Todo es una suma de fragmentos y hasta me parece saludable, porque no se puede unir fuerzas con el objetivo de ganar la elección. Prefiero que se peleen en campaña electoral y no cuando se gobierna”.

¿Un gobierno de chiflados?

En otro momento, el analista se refirió al Gobierno y sostuvo que depende del ministro de Economía, Sergio Massa. “Hay una Massa-dependencia”. Y agregó: “Massa hizo una apuesta política: ‘Si me sale bien soy el salvador’, pero si no le sale, quizás también esté bien posicionado”.

“Massa necesita ser salvado, junto con toda la sociedad. El tema con el Fondo, crear una cierta confiabilidad, parar con toda esa interpretación apocalíptica que tienen todos. Sin embargo, Massa, que hace esa apuesta, hoy casi aparece para algunos como culpable hasta de la sequía, es una barbaridad...”.

Luego, observó: “Hay un gobierno de chiflados, pero también en la oposición y te diría que hay una chifladura en la sociedad bastante importante, pero que luego la sociedad opta por la sensatez y por eso creo que la Argentina sale por el centro político”.

