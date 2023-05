José Luis Espert habló sobre el ataque de Javier Milei y prefirió contestarle desde ‘lo técnico’

escuchar

José Luis Espert, el economista liberal y diputado nacional que en estos días se sumó a las filas de Juntos por el Cambio para competir en las PASO de este partido con una precandidatura a presidente, fue duramente atacado por su antiguo aliado político, el también diputado liberal Javier Milei, quien lo trató de traidor y hasta de “delincuente”. Este domingo por la tarde, en LN+ Espert habló de estas declaraciones de el hombre de La libertad avanza, aunque prefirió no responder a las agresiones, sino tan solo hablar desde “lo técnico”.

El diputado liberal que será precandidato presidencial por Juntos por el Cambio conversó este domingo con Hugo Macchiavelli y Delfina Galarza en LN+. Allí, en un momento, al invitado le pasaron el tape de Javier Milei en la Feria del libro, que en la presentación de su obra “El fin de la inflación” fustigó duramente a su antiguo aliado, aunque sin nombrarlo, especialmente porque cuestionó su proyecto de dolarizar la economía y porque se sumó a las filas de Juntos por el Cambio.

José Luis Espert habló del ataque de Milei y le respondió desde "lo técnico"

“Un economista pseudoliberal, un traidor, un verdadero traidor, días atrás reclamó por el hecho de que si dolarizamos íbamos a perder el señoriaje. Es decir la que le roban los políticos ladrones a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien? ¡Un delincuente, un traidor! Por eso se pasó a las filas de Juntos por el Cambio”, dijo Milei, con su habitual estilo exaltado, en el video en la Feria del libro que le pasaron a Espert en LN+.

“Sin nombrarlo lo está aludiendo”, le dijo Macchiavelli a Espert, al regresar al piso. “Sí, me siento aludido porque fui yo el economista que no se ha ido a las filas de Juntos por el Cambio sino que hemos confluido en un nuevo espacio opositor que tenga un gran desarrollo territorial para poder ganar la elección y gobernar también”.

“¿Pero usted no era amigo de Milei? Le dice traidor él ahora”, insistió el periodista. “Vamos a suponer que se refiere a mí”, respondió Espert, y bajando los decibeles al ataque, añadió: “La gente está cansada de las descalificaciones que los políticos nos hacemos, no voy a participar de esto. Avanza Libertad es un espacio que sembró la semilIta liberal política en 2019, después de 30 años que el liberalismo había desaparecido de la escena presidencial. Ese espacio lo lideré yo y presentamos las propuestas que hoy gran parte del arco politico quiere”.

“Las descalificaciones y menos sin nombrarme a mí directamete no las voy a responder”, continuó el diputado, y añadió: “Voy a responder sobre lo técnico. Volviendo a lo que decía antes, este país que ha tenido tres trillones por ciento de inflación desde 1881 es un país que no solo destruyó su moneda, sino que se autodestruyó”.

“No es un tema monetario solamente -continuó Espert, para ir más allá de la polémica sobre la dolarización-. Es un país que tiene un sistema de reglas de juego que va contra la gente, contra el laburante, empresario, emprendedor, contra la gente de bien. Hay que cambiar un sistema y nunca es monetaria la solución, solamente. Con la reforma estructural se termina la emisión y se termina la inflación”.

Otros tiempos: José Luis Espert y Javier Milei, cuando eran aliados políticos por el liberalismo Mauro V. Rizzi - LA NACION

“Argentina tiene que hacer las cosas de los países donde la gente vive bien, donde no hay inflación, donde no hay pobres, donde no te cortan la calle todos los días. El 90 por ciento de los países no tienen nuestros problemas. ¿Por qué no copiamos las cosas de los países donde la gente quiere vivir?”, se preguntó el economista.

Luego, el legislador planteó tres puntos para que un país funcione bien. “En esos países además se hacen tres cosas que son el abc: las empresas comercian con el mundo, compiten; la gente no es esclava impositiva, paga impuestos razonables para que el estado se lo devuelva; (esos países) no tienen sindigarcas, tienen sindicalistas, no como acá señores feudales que no quieren cambiar las leyes laborales con el 50 por ciento de los trabajadores en negro. Es sentido común”.

Luego, Espert dijo qué otras cosas no hay en los países donde la economía funciona y sí en la Argentina. Se refirió entonces a “empresarios prebendarios que no quieren competir con el mundo, que una bombacha te sale como un BMW” y finalmente una estructura política que “no achica el tamaño del estado”.

Cuando Galarza le preguntó a Espert cómo tomaría una hipotética llegada de Javier Milei a Juntos por el Cambio, el economista liberal se limitó a responder: “Yo competir, compito con todo el mundo”.

LA NACION