José Luis Espert pidió la renuncia de Sabina Frederic tras sus dichos

El precandidato a diputado de Avanza Libertad José Luis Espert se refirió a los recientes dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y sostuvo: “Me parece de una gravedad extrema que merece el repudio de todo el arco político. Habría que pedirle la renuncia ya”.

“Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, advirtió este sábado la ministra de Seguridad. Sus declaraciones, que surgieron en una charla sobre si había que irse del país para no sufrir la inseguridad, despertaron una cadena de reacciones y críticas en algunos dirigentes del arco político.

“Rechazo sus declaraciones, me parecen deleznables. La invito a recorrer el conurbano sin custodio. Lo que ella dice valida algo muy grave, donde acá las víctimas son los victimarios para ella. Son los padres horrorizados porque sus hijos se quieran ir y los policías que cobran una miseria”, continuó el referente liberal en Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+.

“Empresarios, jóvenes y no tan jóvenes se van del país porque ven un país inviable de la mano de gente impresentable como Frederic”, apuntó el precandidato. Y continuó: “Muchos están hartos de tener miedo de salir de su casa”.

Según Espert, la ministra debería ser obligada a renunciar por parte del Presidente tras sus dichos sobre los delitos violentos que se producen en el Conurbano. “Esta señora debería ser renunciada por el Presidente ya, porque después no pidan que no pase un suceso como el de Ginés [el ataque que vivió este sábado en un restaurante de Puerto Madero], porque cuando no hay Justicia, después que no se queje si hay repudio, escrache o lo que sea. Esta sociedad se está hartando, la sociedad está diciendo basta”, opinó.

Sobre lo que se pelea en estas elecciones, observó: “Estas elecciones son cruciales. Le digo a la gente, sálganse de la grieta, ahí no está la solución de los problemas. Me metí con casi 60 años en este fango solo para aportar que este país abandone su curso miserable. Yo veo villa miseria en todos lados, no solamente en el conurbano. Y veo inseguridad en todos lados, en Villa Mascardi tenés delincuentes vestidos de Mapuches. No jodamos”.

También, se refirió a la docente que increpó un alumno por cuestionar al kirchnerismo. “Es la misma impunidad: Frederic hablando sobre Suiza; Tolosa Paz usando fondos públicos con fines partidarios; el Presidente avalando esta actitud fascista, casi nazi de esta docente”, manifestó Espert.

No obstante, sostuvo que “esto ocurre hace rato en muchas escuelas del país”. Y concluyó: “La educación argentina es un desastre, la pública y la privada”.

LA NACION