Juan José Aranguren dijo que hay un fuerte retraso en las tarifas: “Nos quieren hacer creer que la energía no se paga”

A pocos días de las audiencias públicas en las que se tratarán los aumentos tarifarios de gas y electricidad, el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, participó de Comunidad de Negocios, por LN+, y opinó: “Nos quieren hacer creer que la energía no se paga, pero la pagamos igual, la pagamos de la peor manera”.

Según explicó en diálogo con José Del Rio, los valores de tarifas subsidiados por el Estado se sostienen a través del déficit fiscal. “Esto significa inflación. La inflación del 60% o más que vamos a tener este año afecta a los más vulnerables. Entonces, hoy al estar demorando y haber provocado que por más de dos años se desande el camino de la gestión de Macri nos lleva a una situación similar a de 2015, por lo tanto el próximo gobierno en 2023 va a tener que abocarse a dejar de vender espejitos de colores y decir ‘esto es la realidad’”. En otro momento, reflexionó: “Tal vez esa sea la responsabilidad del gobernante: no mentir y decir lo que hay que hacer”.

“¿Cuán atrasadas están las tarifas hoy?”, le consultaron. “En el precio de la electricidad remunera el 28% del costo y el del gas el 20% del costo. A medida que va llegando el invierno y estamos recibiendo más barcos de LNG [gas natural licuado] el costo aumenta. Cuando llegamos en diciembre de 2015 estaba entre el 12 y el 15%. Estamos en camino de volver a repetir la historia, es un déjà vu continuo”.

Juan José Aranguren: "Cristina Kirchner es una Hipócrita"

El exministro mencionó un decreto firmado en febrero de este año. “Se le asignó a la empresa Enarsa, ahora bautizada Energía Argentina, la concesión de un gasoducto y la construcción del mismo con fondos públicos después de haber cancelado una licitación internacional publica y abierta que presentó el expresidente Macri y luego de 26 meses de no haber hecho nada”. Según sostuvo, ese gasoducto se financia con 25% del impuesto a la riqueza, que aprobó el Congreso, pero en realidad lo que se aprobó es que ese 25% tuviera por destino la exploración de gas natural e hidrocarburos, no para construir obras de infraestructura. “Por lo tanto, se van a usar fondos públicos para un fin que no autorizó el Congreso”, denunció. Y cuestionó: “De esto se tendría que ocupar la vicepresidenta”.