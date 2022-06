Juan José Campanella inaugura su propia sala de teatro: “Nunca imaginé esto”

Fin de semana largo, ocasión más que propicia para que en Buenos Aires abra las puertas de un nuevo teatro o reinaugure uno viejo, según como se quiera ver. El Politeama comenzó a funcionar en 1879 y uno de sus espectadores estelares fue Domingo Faustino Sarmiento. Allí actuaron los Podestá y la gran Sarah Bernhardt, entre otras luminarias de la escena local e internacional.

Cuando se ensanchó la calle Corrientes fue demolido y emergió en formato Art Decó, como otras salas de aquella época (Ópera, Gran Rex, Metropolitan). Pero, sorprendentemente, el Politeama sufrió una nueva demolición en 1958 para dar paso a una torre que no se materializaría hasta este siglo XXI. El cineasta Juan José Campanella se propuso darle una tercera vida (¿será la vencida, como dice el dicho?), pero tampoco le fue fácil. Pensaba inaugurar la nueva sala en 2020, pero la pandemia postergó todo y recién ahora, por fin, el Politeama se echó a andar nuevamente.

“Este era un terreno baldío, así que no es la restauración de un teatro viejo”, aclara cuando recibe en el escenario de la nueva sala a Pablo Sirvén y al resto del equipo de Hablemos de otra cosa, el programa de conversación y escucha de LN+. “Hay una gran diferencia entre hacer un teatro y una obra de teatro”, puntualiza a propósito de la construcción que se hizo gracias a sendos créditos de los bancos Nación y Ciudad, y que sufriera varias demoras por culpa de la pandemia del Covid-19 que azotó al mundo. “Iba mucho al teatro y me gusta mucho; mis viejos me llevaban al teatro, pero nunca imaginé esto”, se sincera.

La demolición del Politeama en 1958 convenció a las autoridades de la Ciudad de establecer una nueva norma que exigiera a quienes tiraran abajo una sala la obligación de construir una nueva de similares características en el mismo predio. El nuevo Politeama tiene, para su artífice, “un gran sonido y se ve bien de todos lados”.

Por su expertise en el campo audiovisual, Campanella establece continuas comparaciones entre el teatro y el cine. “La diferencia entre el teatro y el cine es que tenés al actor ahí. En el cine vos solo tenés la imagen del actor; en el teatro tenés el alma del actor y la audiencia maneja el timming de la obra”.

No es un recién llegado a la actividad. “En 1979 -hace memoria- fui a ver una obra que me transformó, Convivencia, con Federico Luppi, la vi cuatro o cinco veces”.

A principios de los años 80 empezó a escribir teatro junto con Fernando Castets, con el que conformaría una dupla indisoluble, con los años autora de grandes éxitos cinematográficos, televisivos y teatrales. En los últimos años, con Parque Lezama y ¿Qué hacemos con Walter?, la taquilla teatral le sonrío con varios cartelitos de “No hay más localidades”.

“Mis películas, una vez que se estrenan, las veo quince o veinte veces; Parque Lezama la vi 300 y nunca me aburrí”, cuenta sobre la fascinación que le produce la actuación en vivo ante un público atento. Y agrega: “Una mala obra de teatro puede tener un condimento de pesadez más fuerte que una mala película”.

Ahora, en teatro propio, presenta La verdad, con Agustín Sierra, Tomás Fonzi, Candela Vetrano y María del Cerro. “Una comedia -subraya- no la podés terminar de ajustar hasta que no oís las risas del público”.

¿Cómo piensa programar su flamante sala? “Tiendo a confiar más -responde- en la gente que está involucrada que en mi propia lectura de un guion u obra.”

Campanella afirma que el Oscar que recibió en 2010 por El secreto de sus ojos no le cambió tanto su vida laboral en los Estados Unidos porque él ya venía trabajando en ese país desde 1991. “Al mes siguiente de haber ganado el Oscar arranqué Metegol y las ofertas que me llegaron ese año las tuve que rechazar”, recuerda.

Juan José Campanella, en Hablemos de otra cosa

El cineasta, y ahora empresario teatral, asegura que nunca tuvo un plan de carrera, aunque aclara: “Nunca elegí no hacer nada”.

En el país del norte suele pasar varios meses para filmar episodios de series como La ley y el orden, Los enviados y Night Sky. “Prefiero trabajar con actores que con escenas de acción”, detalla.

Luego se lamenta de que “las plataformas de streaming fueron una herida de muerte para el cine”.

Y se muestra alarmado. Antes, los actores a medida que pasaban de moda, iban saliendo del candelero. “Ahora -apunta- lo que está pasando es mucho peor. Lo que está saliendo del candelero es el sistema, la manera de ver del espectador, esa sensación de muchas personas que piensan que es lo mismo ver una película en casa que en el cine. Para muchos, el cine es reemplazable, especialmente con una televisión grande. El teatro, no. Es irremplazable. Es lo mismo que el turismo: no es igual ver una película de París que estar en París”.

Todas esas reflexiones surgen porque con la progresiva vuelta a la normalidad, las taquillas teatrales del mundo vienen reaccionado positivamente, en tanto que las del cine se mantienen en niveles mucho más bajos que los que venía teniendo hasta el momento del cierre general mundial por la pandemia. “Que la pantalla se haya achicado -advierte Campanella-, hace que las estrellas también. Igualmente, guarda esperanzas: “No me doy por vencido con el cine”.

En cuanto a la activa faceta tuitera que desarrolló en los últimos años, afirma: “Con la grieta hubo pase de factura para cualquier artista que tomó una postura. Hace mucho que no me meto en discusiones en Twitter. Bloqueo mucha gente”.

