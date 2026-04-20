Parque Lezama: dónde ver la última película de Luis Brandoni online

Parque Lezama es una película que protagoniza Luis Brandoni que se estrenó en marzo de este año. Tras la muerte del actor, muchos se preguntan dónde ver este film de forma online.

Parque Lezama: dónde ver la película de Luis Brandoni online

Parque Lezama, el último largometraje de Luis Brandoni se puede ver en Neflix. En la página de la plataforma anuncian un plan básico a $8900.

Parque Lezama, tráiler oficial

De qué trata Parque Lezama

Esta película, que está basada en la obra norteamericana I’m not Rappaport de Herb Gardner, rescata el alma de aquella comedia: el extraño vínculo entre un veterano militante del Partido Comunista (Brandoni) y un hombre extremadamente conformista (Eduardo Blanco). A través de sus 115 minutos, estas dos realidades opuestas están destinadas a colisionar, aunque terminarán encontrando un equilibrio mutuo.

El banco del Parque Lezama se convierte en el escenario donde el humor y la fraternidad se entrelazan entre debates políticos y gestos de cariño, enalteciendo el valor de conversar con desconocidos. Según explica la sinopsis, interactuar con alguien ajeno a nuestro entorno nos permite despojarnos de las etiquetas diarias; en ese espacio, los protagonistas se dan el permiso de ser quienes anhelan a través de sus relatos de heroísmo.

Con el protagonismo de la emblemática dupla Brandoni-Blanco, el reparto de esta producción de 100 Bares se completa con Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

La película también tuvo una versión teatral a cargo de Juan José Campanella.

Los actores Luios Brandoni y Eduardo Blanco son los protagonistas de la comedia teatral Parque Lezama Rodrigo Nespolo - Canon digital

El legado de Luis Brandoni

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, Luis Brandoni ha consolidado una carrera artística inmensa y variada que comenzó a tomar fuerza en los años sesenta. En el ámbito teatral, su nombre está ligado a piezas fundamentales como La fiaca y Parque Lezama, destacando especialmente su colaboración con Guillermo Francella en Extraña pareja, una de las alianzas actorales más memorables y exitosas de la escena argentina actual.

Su paso por la pantalla grande es igualmente impresionante, y formó parte de películas que definen la identidad del cine nacional. Desde clásicos como Esperando la carroza y La Patagonia Rebelde, hasta dramas profundos como Un lugar en el mundo, Brandoni demostró una versatilidad única. En años más recientes, mantuvo su vigencia en el cine con éxitos como Mi obra maestra, mientras que en televisión lideró programas de culto como Mi cuñado y llegó a la audiencia global con la serie Nada, donde trabajó junto al reconocido Robert De Niro.

Murió Luis Brandoni Gentileza Star+

Más allá de los escenarios, Brandoni fue una figura muy activa en la vida pública y política de la Argentina. Vinculado históricamente a la Unión Cívica Radical (UCR), ejerció el cargo de diputado nacional entre 1997 y 2001. Su compromiso con el gremio actoral lo llevó a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores, y su vasta contribución a la cultura fue distinguida en 2015, cuando fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Brandoni murió este 20 de abril a la madrugada, después de complicaciones al ser internado tras una caída en su casa. El actor de 86 años no pudo recuperarse de un hematoma subdural, producto del golpe.