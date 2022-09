La chicana de Novaresio a Majul tras la derrota de River frente a Boca en el superclásico: “¿No jugaron a la pelota?”

Después de que Boca le ganara a River por la Liga Profesional y se relanzara en la lucha por el título, Luis Novaresio le preguntó a Luis Majul, confeso hincha del club de Núñez, cómo se sentía, en una habitual chicana después del superclásico del domingo.

“Entendé que ayer Majul tuvo un día difícil”, le dijo el conductor del programa Buen día Nación, por la pantalla de LN+, a Marina Calabró, quien se quejó de que su colega no la haya extrañado durante la semana en la que estuvo ausente. “¿No jugaron a la pelota ayer?”, le preguntó el rosarino al conductor del noticiero 8.30 AM, mientras se hacía el distraído. “¿Usted está bien Majul?”, insistió Novaresio.

“Estoy un poco triste, ¿para qué te voy a engañar? Si empiezo a hablar de mis tristezas hacemos la película Trapito acá. Pero no importa, ya está. Uno en las derrotas tiene que ser estoico y estar tranquilo”, afirmó Majul, que este lunes fue al estudio vestido con una camisa blanca y una corbata roja, lo que su colega consideró como “un homenaje” al equipo millonario.

La chicana deNovaresio a Majul después de que River perdió el Superclásico

“Yo, que no tengo la pasión del fútbol, pero vengo de la ciudad de Rosario donde los clásicos se viven fuerte, sé que es un día difícil. La vida es así”, cerró Novaresio ante la risa de su compañero.

Majul recomendó una serie por su similitud con la política argentina

A mediados de junio, el periodista también tuvo un momento de distención de la agenda informativa y se tomó licencia para recomendar una ficción de Netflix. Se trata la serie danesa Borgen, la cual comparó con la política argentina. Estrenada en el catálogo de Netflix en 2020, la ficción política se consagró como una de las series más importantes de la plataforma y este año estrenó una nueva temporada.

La propuesta del periodista surgió a raíz del debate por las declaraciones off the record de los funcionarios argentinos que, entre otras cosas, le costaron la expulsión del gobierno al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se quejara por las “operaciones en su contra” realizadas por integrantes del Frente de Todos.

Borgen (Netflix). Mike Kollöffel

“En Borgen hay una historia con un off the record. Es una serie que la recomiendo, es como House of Cards y está recontra buena porque ahí se hacen trapisondas, aunque hay respeto por las instituciones, que realmente habría que imitar”, dijo Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa de Novaresio, Buen día Nación.

Como se reseñó en LA NACION, en la serie el Borgen, nombre con el que se conoce al palacio de Christiansborg en Copenhague, se encuentra en disputa. El primer ministro define su estrategia al mismo tiempo que lidia con los altibajos emocionales de su esposa en una visita protocolar a Londres. El ambicioso líder de los laboristas ensaya un acercamiento a políticas xenófobas y de clara restricción a los derechos civiles en consonancia con el nuevo escenario político europeo de comienzos de la última década, signado por el tema candente de la inmigración y la persistente crisis financiera.