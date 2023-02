La cruda definición de Milei de Jorge Lanata que sorprendió a Feinmann y Jonatan Viale: “Es como el Partido Obrero”

escuchar

Este lunes, el periodista Jorge Lanata dialogó con Jonathan Viale y Eduardo Feinmann en durante el habitual “pase” entre ambos periodistas en LN+. Tras bromear con ambos sobre su condición de “comopetidores” en radio, Lanata procedió analizar la actualidad política del país. “El Gobierno cree que puede volver a ganar, y gran parte de esta suposición, que yo creo que es equivocada pero existe, está basada en que la oposición es un descontrol”, apuntó.

En ese sentido, evaluó que hay “mucha dispersión” en la oposición a partir de la duda de si Mauricio Macri volverá o no a postularse para las elecciones presidenciales de este año. “Yo creo que eso mina la posibilidad de que cualquier otro sea candidato. Hasta que él no diga definitivamente que no lo va a hacer, es como que está esmerilando la candidatura de los demás, incluso la de su propia gente”, observó.

Consultado por Viale, Lanata analizó luego el crecimiento de Javier Milei en las encuestas. “Yo entiendo por qué a los chicos les gusta Milei, porque les está diciendo ‘Libertad, libertad’ y es obvio; ¿quién puede estar en contra de la libertad?”, señaló.

Jorge Lanata y una contundente definición sobre Javier Milei

“Para mí, Milei es igual que el Partido Obrero. O sea, es gente que no puede gobernar en función de lo que ellos mismos están diciendo”, sentenció, generando una inmediata sorpresa entre sus dos interlocutores. Y luego agregó: “Andá y cerrá el Central a ver cómo sigue la historia; andá y vendé órganos a ver qué pasa”.

A continuación, dejó en claro que entiende que “el personaje tenga empatía con la gente. Es como una especie de rockstar, es desenfadado, se ríe de los políticos tradicionales. Yo me identificó con todo eso”, señaló.

También dijo que estaba de acuerdo con la idea de la “casta política”, la cual Milei siempre busca derribar. Esto se debe a que “no están cerca de la gente” y “se manejan aparte de todo”. “Un tipo que llega a determinado cargo deja de usar plata, le dan bola las minas, sale en las revistas. Se transforman en ‘semi estrellas’, y eso es parte de la casta”, analizó.

Para finalizar, el periodista aseguró que él “nunca” votaría por el legislador liberal. “Ahora, la sensación de aburrimiento y de hartazgo de la clase política yo también la tengo”, dijo.

LA NACION