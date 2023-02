El Dipy compartió un duro mensaje en redes que preocupó a sus fans: “Uno de los peores momentos”

escuchar

Las celebridades suelen usar las redes sociales tanto para compartir su día a día como para volcar allí su diversas opiniones. En el caso de David Adrián Martínez, conocido popularmente con el apodo El Dipy, su popularidad empezó como cantante de cumbia y en el último tiempo, su figura cambió de ámbito y se dedicó casi exclusivamente a la política, compartiendo mensajes críticos al gobierno del presidente Alberto Fernández que siempre han llamado mucho la atención.

Tras sus últimas apariciones públicas en los medios de comunicación, El Dipy aumentó notablemente su reconocimiento en las redes sociales y por esa vía, este lunes, posteó un comunicado que alertó a sus seguidores. Con un crudo mensaje, el cantante expresó su tristeza por una grave situación personal -la cual no especificó- por la que decidió alejarse un tiempo de sus redes sociales.

“Hola a todos. No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que, por un tiempo, me alejo de las redes. Gracias a todos los que me quieren y a los que no, también”, escribió en un imagen sobre un elocuente fondo negro.

El posteo de El Dipy donde anuncia el cierre de sus redes sociales Foto: TWITTER / @eldipyok

Además, acompañado esa imagen, el cantante expresó: “Hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Sé qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no”. Por último, para darle un cierre al tema, aunque sin dar más detalles sobre el percance que atraviesa, el cantante de cumbia cerró: ”La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron”.

La publicación enseguida cosechó miles de likes (o “me gusta”) y cientos de mensajes, la mayoría de apoyo de parte de su seguidores. “Espero que tenga solución. Que si necesitas ayuda, no dudes en pedirla, para esto está Twitter también. Sos una persona fuerte y los fuertes también necesitan de alguien. Un gran abrazo y que todo lo malo pase pronto. Acá te tenemos los trapos”, manifestó un usuario.

“Obviamente que tenés que hacer lo que sientas y necesites. Pero tenés que saber que tu lucha en las redes es muy necesaria. Guste a quien le guste, tu opinión cuenta muchísimo”; “¡Que estés bien Dipy! Muchos lo pasamos mal. Que te recuperes pronto y no te achiques, que ante cada caída lo mejor es levantarse enseguida. Te extrañaremos. Abrazo”; “Mucho ánimo. Sé lo que es pasar por momentos así de malos. Pero pensá que no hay mal que dure cien años. En mi peor momento siempre pensé eso. Y así fue. Todo va a pasar. Ánimo y positivismo ante todo. Fuerza”, fueron las menciones destacadas.

En una de sus últimas apariciones en LN+, el intérprete no tuvo reparos a la hora de referirse al actual mandatario Alberto Fernández y cargó duramente contra su gestión: “Para mí no está perdido. Él está haciendo esto... Alberto es el que atiende el mostrador, el que recibe el cachetazo y las pu...as. A Alberto lo ponen adelante del mostrador pero la caja la manejan ellos”, expresó en referencia al núcleo más kirchnerista del Frete de Todos.

LA NACION