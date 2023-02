“Yo soy escéptico”: el crudo análisis del fallo del crimen de Báez Sosa entre Pablo Rossi y Paulino Rodrigues

escuchar

Luego del veredicto final sobre los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, los periodistas de LN+, Pablo Rossi y Paulino Rodrigues, analizaron el fallo del Tribunal Criminal N°1 de Dolores y qué significa este resultado para la sociedad argentina.

El pase habitual entre ambos periodistas volvió a su rutina tras el cambio de programación de LN+. Luego del cierre de +Info a la Tarde y la apertura de Hora 17, ambos conductores comentaron el fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, en el marco del juicio contra los imputados por el asesinato de Báez Sosa.

“Yo soy escéptico”: el análisis del fallo del crimen de Báez Sosa entre Pablo Rossi y Paulino Rodrigues

“¿Qué va a pasar con la sociedad?”, se preguntó Rossi luego del veredicto. “¿Qué va a pasar en los boliches? ¿Esto habrá permeado en las familias y en la conducta de los padres cuando ponemos o no ponemos límites?… Porque Paulino, nunca más un Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche. ¿Para qué sirve la pena? ¿Para la re socialización de los condenados? Pero también para la sociedad”, comenzó con su análisis Pablo.

En contrapartida, Rodrigues admitió: “Yo soy escéptico”. “En Las Grutas tuvimos un episodio. En Quilmes tuvimos otro episodio. Dos este mismo fin de semana, después de la cadena nacional que significó este caso en las audiencias a partir del arranque de este juicio”, expresó el periodista. “Soy escéptico pero no por ello no tenemos que abogar por esa concientización”, añadió.

Tras la observación de Rodrigues, Rossi hizo hincapié en los estudios que se podrán tomar a posterior del juicio en base a la defensa de los rugbiers imputados, no así de la condena y el homicidio a Fernando. “Lo asesinaron, con una alevosía formidable. Además, el arrepentimiento o el pedido de disculpas, los detalles… No hablaron de un asesinato. No hablaron de un crimen, tal vez por estrategia de defensa, hablaron de alguien que murió”, dijo Pablo.

Los periodistas analizaron la respuesta de los familiares de los rugbiers imputados y su reacción tras el fallo (Fuente: Captura de video/ LN+)

En tanto, retomó su análisis sobre la preponderancia a nivel social que este juicio significó, en especial para las personas que son padres y a las que son víctimas de delito. “Esto impactó mucho. En todas las familias. Porque cualquier padre se pone en cualquier lugar”, recalcó.

El conductor de + Info a la Tarde aseveró que también este caso impactó en los padres que se pusieron en lugar de los rugbiers, por temor a que sus hijos cometan un crimen de igual magnitud, en el que “en un grupo la manada actúa de una manera que individualmente nuestros chicos no actuarían”.

Además, Rodrigues recordó los dichos de la madre de Máximo Thomsen, Rosalía, acerca de la incidencia que los medios de comunicación habrían tenido sobre el caso. “Es alguien que entiende que tuvo en esa condena perpetua solo por el hecho que los periodistas tuvimos una mirada muy atenta. Que es exsecretaria de Obras Públicas del municipio que maneja Osvaldo Cáffaro, en Zárate. Es una persona que entiende el juego de los medios y que nos quiere decir que si los medios lo muestran, la Justicia dice una cosa, si los medios no lo muestran, la Justicia es otra”, puntualizó.

Antes de concluir con la profunda observación acerca del fallo y lo que vendrá a posterior, Rossi destacó el llamativo comportamiento en el que la familia de los rugbiers defendieron el accionar de sus hijos casi como “tribales”. Algo en consecuencia que deriva en la educación brindada a parte de la juventud actual y por lo que terminó de enmarcar en la “violencia como espectáculo en las redes”, que actualmente es aceptada en las plataformas sociales y de la que no tiene ningún tipo de “regulación”.

Con nuevas incorporaciones, LN+ apuesta desde hoy al liderazgo informativo

El año que comienza se presenta como un gran desafío y en un 2023 en el que las elecciones presidenciales marcarán la agenda, LN+ apuesta desde hoy a una nueva programación con estrenos y los éxitos de siempre. Dentro de las novedades más resonantes se encuentra la vuelta a la TV de Viviana Canosa. La conductora y periodista desembarca en el canal con un nuevo ciclo: +Viviana, envío que irá de lunes a viernes, a las 23.

Viviana Canosa vuelve a la TV Pablo Turiansky

En relación con los grandes regresos al prime time de la pantalla de LN+, se destaca +NACION, con Luis Majul y Rossi a la cabeza. En tanto, para poder escuchar los análisis de Alfredo Leuco habrá que esperar un poco más. Es que el retorno del consagrado periodista tendrá lugar el próximo lunes 27. A diferencia de la temporada 2022, El diario de Leuco ocupará la franja horaria que va desde las 22 hasta las 23, de martes a viernes.

Eduardo Feinmann, otra de las figuras más esperadas, regresa este lunes al frente de El noticiero que en 2022 se consagró como líder indiscutido de su franja. También regresa el pase con Jonatan Viale en + Realidad, un ciclo que durante todo el año pasado marcó agenda y seguramente lo haga durante este año.

