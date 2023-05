La mirada de Luis Majul sobre el comunicado de Larreta: “No termina de enojar ni romper con Macri ni Bullrich”

escuchar

Jorge Macri es el nuevo candidato único de Pro a jefe de gobierno porteño que competirá en las próximas elecciones Primarias abiertas y obligatorias (PASO) de agosto, anunció este martes el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta en un comunicado difundido por redes sociales.

El actual jefe de gobierno porteño también se refirió a Fernán Quirós, el contendiente del exintendente de Vicente López: “Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa”, escribió en la carta que difundió a través de su cuenta de Twitter.

La mirada de Majul sobre el comunicado de Larreta: “No termina de enojar ni romper con Macri ni Bullrich”

Frente a este escenario, Luis Majul y Luis Novaresio analizaron los alcances de la decisión de Rodríguez Larreta de cara a la recomposición interna de Juntos por el Cambio, la coalición que había entrado en crisis por la falta de consenso en la elección de los precandidatos.

EL FUTURO DE LA CIUDAD pic.twitter.com/c4Xzjy9G0d — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 30, 2023

La primera lectura la realizó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Majul con Marina Calabró. “El único que colecta es Javier Milei porque no tiene PASO y está hablando de los temas que importan, está afuera del frasco y los demás no tienen mucho más margen para disputarle ese campo que, me parece, a la mayoría de la ciudadanía le interesa: inflación, seguridad y salud. Te pueden gustar o no las propuestas de Milei, pero son bien concretas”, consideró el periodista de LN+.

“La primera lectura que hago es que Horacio Rodríguez Larreta no rompió el compromiso con Martín Lousteau: garantiza la competencia en términos de igualdad y, al mismo tiempo, no termina de enojar ni romper con Mauricio Macri ni con Patricia Bullrich”, evaluó Majul.

“Ahora viene una discusión interna, ¿el electorado Pro estará conforme? ¿Qué pasa si gana Lousteau? Él tiene como antecedente que casi le arrebata la jefatura del gobierno porteño a Larreta apoyado por todos los que no eran del Pro. ¿Lo votarían o no?”, preguntó Novaresio.

“El apoyo de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de hoy en los papeles le alcanzaría a Jorge Macri para ganar en la ciudad”, afirmó Majul. En este sentido, Novaresio lanzó una advertencia: “Si yo fuera Jorge Macri pediría una declaración de certeza sobre la impugnación de su candidatura que hizo Nito Artaza. No vaya a ser cosa de que todavía les den una sorpresa”.

La carta de Horacio Rodríguez Larreta:

“Hace 16 años que con el PRO empezamos a transformar la Ciudad. Y no paramos más. Juntos, con los vecinos, hicimos la transformación mas grande de la historia de Buenos Aires. Y lo hicimos en equipo, dialogando, cerca de cada vecino y produciendo cambios que se sostienen a lo largo del tiempo.

Ese es el legado que queda hoy en la Ciudad. Un legado que empezó Mauricio y que yo pude continuar. Hoy, me da una gratificación enorme andar por Buenos Aires y ver cómo fuimos capaces de hacer cambios que parecían imposibles.

Estas transformaciones tiene que seguir adelante. Tenemos que continuar haciendo de Buenos Aires una ciudad cada vez más moderna, más segura, más inclusiva, más amable y con más oportunidades para todos los que la viven y la visitan. Buenos Aires es una de las capitales del mundo y tiene muchísimo para seguir aportando a la transformación de nuestra nación.

Para ello, en las últimas semanas estuvimos trabajando en equipo dentro del Pro, haciendo estudios y analizando muy a conciencia los distintos perfiles y capacidades de los candidatos. Esta no es una decisión que se toma rápido, sino que es una decisión que se toma bien y a conciencia. Tanto Fernán como Jorge tienen sobradas capacidades para afrontar este desafío. Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa.

Frente a esta evidencia es que, en conjunto y con la generosidad de Fernán de privilegiar siempre la unidad y la potencialidad del Pro, hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aun quedan por lograr, Jorge será el candidato del Pro para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las próximas elecciones PASO de Agosto.

Quiero agradecerle de todo corazón a Fernán. Un ser humano con mayúsculas, un trabajador incansable y un defensor del bienestar integral de las personas. Manejó la pandemia como nadie y nos cuidó a todos en la crisis sanitaria más importante de la historia.

Y quiero manifestarle todo mi apoyo a Jorge. Confío en el, y estoy seguro que va a dejar todo para estar a la altura del legado que empezó Mauricio en 2007 y que tuve el honor de continuar desde 2015. Jorge es un hombre con una experiencia y capacidad de gestión única, que convirtió a Vicente López en uno de los municipios mas desarrollados del país. Su visión, su capacidad de gestión y su compromiso con la transformación van seguir haciendo de Buenos Aires un faro para toda la Argentina y para Latinoamérica.

Los argentinos estamos viviendo momentos de mucha angustia y dolor. Pero yo estoy convencido que podemos cambiar. Yo voy a trabajar, trabajar y trabajar para lograrlo. Confío en los argentinos y se que cuando trabajamos juntos somos imparables. Llegó el momento de animarnos a hacer el cambio de nuestras vidas.”

