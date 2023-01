La observación de Luis Novaresio sobre el alegato del fiscal Juan Manuel Dávila: “No se hace para la tele”

escuchar

Luego de los alegatos de los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y de los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola, que se produjeron en la jornada del miércoles, Luis Novaresio hizo una observación sobre los argumentos finales y las críticas que se plantearon. En LN+, el periodista analizó cuál es el tono que se suele manejar en estas ocasiones y por qué muchos no quedaron satisfechos.

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa llega a su fin este jueves. Después de un mes en el que el caso atrajo la atención de la prensa y de los argentinos, y que incluyó la presentación de pruebas y el testimonio de varios testigos, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari deberán dar su veredicto.

Allí, a tres años del hecho, se conocerá la sentencia para los ocho acusados por el homicidio de Báez Sosa: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Esta semana, se dispuso que se lleven a cabo los alegatos. El miércoles fue el día de los fiscales y los abogados de la familia de Fernando y el jueves estuvo destinado a los argumentos finales de la defensa, a cargo de Hugo Tomei. En una jornada que comenzó a las 10 de la mañana, la fiscalía y la querella coincidieron en pedir prisión perpetua para los ocho imputados y hablaron durante varias horas.

Más allá de la expectativa del público en general, existieron algunas críticas a los discursos que se expusieron por considerar que no fueron suficientemente efusivos. Sobre esto, se expresó Luis Novaresio en Buen día Nación, su programa en LN+.

La observación de Luis Novaresio sobre el alegato del fiscal Dávila: “Los alegatos no se hacen para la tele”

“Ayer vi mucha discusión sobre si era locuaz o no era locuaz el fiscal Dávila, que trastabillaba con algunas cuestiones”, comenzó el periodista. Con respecto a esto, aseguró que un alegato no está adaptado al tono televisivo y no tiene por qué estarlo: “Los alegatos no se hacen para la tele y menos para un juzgado que acá no existe. Se hace para un jurado técnico que muchas veces en provincias de Buenos Aires no ve bien que vos seas histriónico y ampuloso”.

En esa misma línea, manifestó que para los fiscales adoptar ese tipo de tono al hablar podría ser perjudicial frente a la mirada de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores.

Los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa enfrentan el pedido de prisión perpetua de la fiscalía y la querella Archivo

Por otro lado, destacó que la cobertura que le dieron los medios al tema sirvió para que el proceso judicial tenga más transparencia: “Cuánta luz pone en el sistema judicial una tragedia como esta, puesta en el aire por los medios de comunicación; que a la Justicia le hace falta”.

En ese sentido, hizo una comparación con lo que ocurre con otros casos que tienen menos interés público. “La Justicia cuenta con una ventaja: que no miramos demasiado cómo funciona. Pasó una tragedia que es la muerte de Fernando Báez Sosa y esto nos permite saber”, analizó.

Sobre quienes van a dar el veredicto, opinó que los magistrados deben poder actuar correctamente a pesar de la alta exposición: “Si no pueden soportar la presión de la mirada popular, no pueden ser jueces”, sentenció. “Lo que estamos haciendo es poner un hecho noticiable en la tele”, cerró el periodista, respecto del rol de los medios de comunicación en el juicio y a la presión que podría ejercer la cobertura en la decisión judicial.

