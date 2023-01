Santiago Maratea estuvo mano a mano en LAM y no dejó pasar su pelea con Diego Brancatelli: “Trabaja de que le peguen”

escuchar

Santiago Maratea estuvo este jueves de invitado en LAM (América) donde habló de su exposición mediática, las colecta que hace, su historia de vida y el caso Fernando Baéz Sosa. Además, en un momento de la entrevista, Ángel de Brito le consultó por su pelea con el periodista Diego Brancatelli y no tuvo ningún filtro para referirse a él.

El influencer aprovechó el espacio en la televisión para hablar de cómo trabaja a la hora de hacer una colecta caritativa y adelantó que está enfocando en crear una fundación, aunque aseguró que es algo muy complejo. En un momento del diálogo, De Brito se refirió a la pelea mediática que protagonizó con Diego Brancatelli, en la que se enviaron mensajes a través de redes sociales.

“¿Por qué Brancatelli?”, consultó el conductor y el invitado redobló la apuesta: “¿Por qué lo tengo de hijo? Y porque es un idiota. Es fácil pegarle a Branca, él lo sabe. Trabaja de que le peguen”. Luego explicó su reacción en las redes sociales. “Estaba muy violento yo porque me había traicionado un amigo. Y dije ‘me descargo con este’, que evidentemente quiere que lo atienda y yo justo estaba disponible. Fui y lo atendí”, indicó.

Santiago Maratea habla de su pelea con Diego Brancatelli

“De quien viene, es eso lo que me indigna. Todos sabemos de qué trabaja él. Venir a bardear mi laburo con lo que es mi laburo, solo por responder a alguien, me parece muy hipócrita de su parte. Entiendo que la gente que no tiene vergüenza hace este tipo de cosas. En su vida privada y cómo resuelve las cosas es de una manera súper miserable, y cuando sale a la calle va con el dedo y baja línea con un discurso que ni siquiera lo representa”, señaló.

“¿A él no lo representa su discurso?”, consultó Ángel de Brito y Maratea respondió: “No, para nada. No es alguien muy avispado, no es alguien que vos digas ‘mirá qué referente’. Se puso un negocio y fundió. Y donde trabaja como periodista es meramente en los lugares en que repite lo que tiene que repetir. O por un sueldo o porque no le da la personalidad, no sé”.

El influencer señaló cómo comenzó esta pelea con el periodista. “La famosa opereta, el famoso ‘me están operando’. Me están queriendo hacer tendencia en Twitter para tirarme abajo o para desacreditar algo que estoy diciendo. Y esto no me frena, pero me pone de mal humor. Me enoja y no puedo creer de quién viene. Toda la gente que está viendo son espectadores y tiene más dudas, pero entre vos y yo sabemos que el fracasado acá sos vos”.

Santi Maratea se refirió también al caso Fernando Báez Sosa

En otro momento del diálogo, el influencer se refirió al asesinato de Fernando Báez Sosa y el juicio que se llevó a cabo en estos días, pero también, a la colecta de dinero que intentó hacer para ayudar a los padres y que, finalmente, no se terminó haciendo.

“Surgió de la gente, en Twitter me arrancaron a mandar. En este caso me dijeron que los papás de Fernando no tienen plata para pagar el lugar en donde están y que el papá se había quedado sin trabajo, se había dicho. Ayudémoslo para que estén tranquilos”, introdujo el influencer y explicó: “Ahí mismo me dijeron que los papás no aceptan nada y que ya lo habían intentado. Yo tengo contacto con (Fernando) Burlando y me dijo lo mismo”.

Santi Maratea habló del caso Fernando Báez Sosa

“Yo hablé con la mamá de Fernando cinco días después. El tema de Fernando, como a todo el país, me pone muy triste. Yo tengo un poco de ansiedad por saber cuál va a ser la condena, imagino que mucha gente igual”, continuó.

“Entiendo que toda la sociedad está pidiendo la perpetua, pero muy pocos sabemos cómo funciona la ley. Entonces no sé qué pasará. A lo que todos nos dejaría más tranquilos es la perpetua. También para el futuro que no siga naturalizada la violencia entre chabones borrachos a la noche que pasa todo el tiempo”, concluyó.

