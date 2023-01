¿Quiénes son los 3 acusados de asesinar a Fernando que no testificaron en el juicio?

escuchar

Este 18 de enero se cumplieron tres años del homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes de Zárate a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Ese mismo día finalizó la instancia de audiencias en el juicio contra los ocho acusados en la causa.

Durante la etapa de pruebas, que duró 16 días, cinco de los ochos imputados pidieron dar su visión de los hechos. Este es el caso de Luciano Pertossi, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, mientras que -por el contrario- Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ayrton Viollaz prefirieron mantenerse en silencio y, en consecuencia, se quedaron sin la posibilidad de testificar.

Los imputados que no declararon

Enzo Comelli (22 años)

Enzo Comelli

Enzo Comelli nació el 25 de febrero del 2000 en Zárate. Sus padres son María Alejandra Guillén y Marcelo Adrián Comelli, quien trabajaba en una ferretería, pero fue despedido al poco tiempo de la detención de su hijo.

Como otros de los acusados por el crimen, este joven de 22 años jugaba al rugby en el Club Náutico Zárate. Además, para poder costearse el viaje a Villa Gesell, trabajó en un boliche.

La fiscalía lo señala como uno de los principales agresores al haber sido identificado como el primero en pegarle a Fernando fuera del boliche. En ese sentido, uno de los amigos de Fernando, Juan Bautista Besuzzo, dijo: “Un masculino le pegó a Fer una piña que lo sienta. Otro masculino le daba patadas en la cabeza. Fer estaba inconsciente. Si tuviese que decir, uno era Enzo Comelli. Es uno de los que le da uno de los primeros golpes y lo dejó arrodillado”.

Por otro lado, su madre fue una de las que declaró en el juicio. “¿Cómo impactó este evento en la familia?”, le preguntó el abogado defensor, Hugo Tomei. “Nos cambió la vida a todos. Mi vida cambió ese día. No puedo salir a la calle. Sufrimos acosos, llamadas”, respondió ella. Luego, cuando la jueza María Claudia Castro le comunicó que ya podía retirarse, Guillén advirtió que quería acotar algo más. “Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta. Hace tres años que esperé este momento. Yo necesito decirlo. Quiero aclararle que yo trabajaba, no era ninguna puta”, sostuvo.

Matías Benicelli (23 años)

Matías Benicelli Télam

También oriundo de Zárate, Matías Benicelli nació el 5 de noviembre de 1999. Al terminar sus estudios universitarios, empezó a trabajar en el taller de chapa y pintura de su padre, Eduardo Benicelli, quien declaró en el juicio y dijo: “Nunca me imaginé pasar una situación así. A mi señora le han dicho ‘puta e hija de puta’. La gente dejó de ir a mi trabajo. Fueron tres años de mucho dolor. No le encuentro una explicación, no quiero decir que lo que pasó no fue terrible, fue terrible. Fue terrible lo que pasó, es un dolor para todos”.

A pesar de que jugaba al fútbol y no al rugby, como la mayoría de los acusados, Matías llegó al grupo a través de su primo Máximo Thomsen, otro de los imputados por el crimen. Aunque no comparten apellido, sus madres, Mónica Ester y Rosalía Zárate, son hermanas.

Los testigos lo señalaron como uno de los que atacaron a los amigos de Fernando y quien “más arengaba” a golpearlo. Al respecto, Tomas D’Alessandro, uno de los amigos de Báez Sosa, contó que lo escuchó decir: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda’”.

A su vez, al relatar lo que ocurrió aquella noche, Juan Pedro Guarino, uno de los jóvenes de Zárate que estuvo preso por el asesinato de Fernando pero luego fue sobreseído, narró: “Estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que cerca mío, en la barra, estaban discutiendo Máximo Thomsen y [Matías] Benicelli con dos o tres chicos. Después me entero [que era] porque le habían tirado un vaso”.

Otro testimonio que lo complica es el de Alejandro Muñoz, quien era el jefe de seguridad de Le Brique en el momento del homicidio. “La saña era con Fernando. Se iban turnando. Todo el grupo pegaba”, recordó el testigo, que ante las preguntas del Ministerio Público Fiscal dijo que el grupo agresor estaba integrado por 8 o 9 personas. “Constantemente le pegaban patadas. En un momento [Fernando] se quiso levantar. Entonces, uno de los agresores, que estaba vestido con camisa blanca y rodete [en su cabello] le pegó una patada en la cabeza y no se levantó más. El más alterado era Thomsen”, afirmó. En aquel entonces, Benicelli usaba el pelo atado con un rodete.

El perito del Ministerio Público Fiscal, César Guida, un genetista con 20 años de experiencia que intervino en los análisis de ADN, dijo que se encontraron manchas de sangre correspondientes con el perfil de la víctima en una camisa de Benicelli.

Ayrton Viollaz (23 años)

Ayrton Viollaz

Hijo de Sergio Daniel y de Erika Edith Pizzatti, Ayrton Viollaz nació el 9 de mayo de 1999 en Zárate. Antes de su detención, se desempeñaba como técnico electromecánico.

Santiago Corbo, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, lo identificó como uno de los integrantes del grupo agresor que no le permitió socorrer a Fernando y a sus otros amigos atacados. Añadió que, en el momento de atacar a Fernando, Viollaz arengaba al grito de “¡ahora, ahora y ahora qué!”. Ese testimonio coincide con el de Tomás Bidonde, un turista que se encontraba en el lugar de los hechos, y afirmó que lo vio atacar a los amigos de la víctima.

El informe final de la fiscal indicó que “se lo observa cerca de todo lo sucedido”, aunque era el único del grupo que no tenía teléfono celular, por lo que era más difícil situarlo en el lugar del crimen.

¿Cómo sigue el juicio?

Ahora se espera el proceso es la presentación de los alegatos ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari por parte de la fiscalía, el particular damnificado (los representantes de la víctima) y la defensa, que representa a los imputados por el crimen.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dispuso las fechas de los alegatos de las partes en el juicio por el homicidio de Fernando Baéz Sosa en la misma tarde en que se llevó a cabo la última audiencia. Se anunció que el miércoles 25 será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que el jueves 26 alegará la defensa de los ochos rugbiers.

Después de esta instancia, se dará a conocer el veredicto del caso, en donde los jueces determinarán si los acusados son culpables y cuál sería su condena en tal caso. Para este momento, aún no hay determinado un día.

LA NACION