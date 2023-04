La picante teoría de Luis Majul sobre Horacio Rodríguez Larreta ante el desafío que enojó a Mauricio Macri: “No quiere ser Alberto Fernández”

escuchar

La decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires generó un cimbronazo interno en Juntos por el Cambio, con el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como principales críticos del intempestivo cambio de reglas electorales.

El desafío del jefe porteño fue leído como un gesto de autoridad e independencia de Macri, su histórico jefe político, y al mismo tiempo impulsó una serie de preguntas que aún permanecen sin respuestas, como si esta decisión tiene que ver con la construcción de un liderazgo propio o con el suicidio político, de acuerdo con el análisis del editorialista de LA NACION Claudio Jaquelín.

“El poder es el manejo de las expectativas. ¿Qué hizo Rodríguez Larreta? No sé si está mirando las encuestas, pero es muy probable que haya dicho: ‘Yo no quiero ser Alberto Fernández: o tomo una decisión de autoridad ahora, o no voy a tener más tiempo para hacerlo’”, consideró Luis Majul, en relación a la posición en la que quedó el Presidente frente a su vice y referente del Frente de Todos Cristina Kirchner. El análisis ocurrió durante el pase del noticiero 8 AM con Buen día Nación, el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

La picante teoría de Luis Majul sobre Horacio Rodríguez Larreta ante el desafío que enojó a Mauricio Macri

En esta línea, Majul afirmó que no cree que habrá una ruptura en Juntos por el Cambio: “Macri no es Cristina Kirchner en este sentido; aunque se siente dolido, Macri no es más candidato a presidente, y cuando vos no sos más candidato, el poder se va trasladando. El expresidente está peleando por su influencia y su espacio de poder, pero yo no lo veo tirando tanto de la cuerda como para romper el Pro que es un partido que él fundó”.

Y añadió: “Creo que Horacio Rodríguez Larreta lo leyó bien, pero cuidado si prolonga la incertidumbre entre los candidatos del Pro, porque si no, los candidatos como Vidal y Bullrich, lo van a tomar como una mojada de oreja”.

Habló Horacio Rodríguez Larreta sobre las elecciones en La Ciudad

En este contexto, el periodista citó las críticas de Vidal, para quien “la política se transformó en un circo sin público y la gente está afuera de la carpa sufriendo la inseguridad, la inflación y la pobreza”.

La exgobernadora bonaerense y actual legisladora porteña sostuvo que le parecía “delirante que estemos discutiendo reglas electorales, más allá de quién tenga razón: si salimos a la calle y preguntamos de qué se trata todo esto, no entienden nada”.

Rodríguez Larreta, Macri y Vidal Fabián Marelli

“Y del otro lado también acomodan los argumentos”, continuó Majul en relación a los socios radicales de la coalición, como el precandidato a jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, quien “votó en contra del sistema electoral” que ahora impulsa Rodríguez Larreta.

Y finalizó: “La gran pregunta ahora es cómo sigue la película. Molesta que todo esto haya sido un regalo para este Gobierno, que es el peor de la historia”.

