Tras el cruce que protagonizaron el diputado Christian Castillo (FIT - Buenos Aires) y su par de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert durante el inicio del trabajo en comisiones, el legislador oficialista se refirió al intercambio y le respondió en diálogo con LN+: “No voy a dejarle la última palara a una persona que se comporta como un delincuente”.

Este jueves en la primera reunión constitutiva se pidió votar como presidente de Presupuesto y Hacienda a Espert. Tras esto, Castillo volvió a denunciarlo “por pedir cárcel o bala para Myriam Bergman y Nicolás Del Caño”, Además, puso el foco en la integración de las comisiones y sostuvo sobre el legislador de Avanza Libertad: “Tiene un monobloque y no le corresponde una presidencia”.

No obstante, Espert le cerró el micrófono y dijo, mientras el legislador seguía con su queja de viva voz: “No tiene el uso de la palabra porque todavía no le corresponde. Así que siga expresándose como quiera”.

Esta noche, en diálogo con Laura Di Marco, el legislador le contestó a Castillo. “Si hay alguien que está inhabilitado para ejercer la función de diputados no soy yo, que pido que se aplique la ley, sino toda la izquierda, una colectora lamentable y lastimosa del kirchnerismo que no deja gobernar cuando hay otro que no es el kirchnerismo el que gobierna”.

Y agregó: “Voy a insistir sobre esto. Un diputado de la Nación está para hacer cumplir la ley y manejarse dentro de ella, estamos tan chiflados los argentinos que no nos estamos dando cuenta lo locos que estamos. Tenemos diputados como Castillo, como Bregman o Del Plá que proponen cortes de calle y que lo hacen, que violan la constitución art. 14 y el código penal. Gente que fue elegida por el propio pueblo al cual ellos perjudican”.

Por último, volvió sobre sus dichos, manifestados en redes sociales: “Yo dije que se aplique la fuerza de la lay para aquellos que violan la Constitución y el Código Penal que encima son diputados de la Nación”.

