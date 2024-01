escuchar

ROSARIO.- En un clima atravesado por la pérdida del poder adquisitivo y el déficit fiscal, los gremios docentes y el gobierno de Santa Fe comenzaron las negociaciones paritarias de este año, que son las primeras que se realizan en el país en el sector educativo. Aunque en esta primera etapa no se fijaron porcentajes de lo que podría ser la recomposición salarial, tanto el Ejecutivo como los sindicatos plantearon sus posiciones, que hacen vislumbrar que las negociaciones no serán fáciles, frente a la consigna del gobierno provincial de iniciar el período lectivo el 26 de febrero y completar los 192 días de clases.

En Santa Fe hay un alto nivel de conflictividad con los gremios de docentes estatales, sin importar el color político, como ocurrió durante esta última década con las gestiones del Frente Progresista y luego del peronismo.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria, y el ministro de Educación, José Goity. Ambos funcionarios recibieron, entre otros, a Rodrigo Alonso y Paulo Juncos, de Amsafe; Ernesto Cepeda, de AMET; Pedro Bayugar y Martín Lucero, de Sadop; y Gilda Galucci y Germán Corazza, de UDA.

La reunión con los gremios docentes santafesinos, que encabezaron los ministros provinciales de Trabajo y Educación Gobierno de Santa Fe

El inicio de las conversaciones estuvo marcado por el cruce de reclamos entre ambas partes: mientras los docentes quieren que, antes de empezar a discutir el salario de este año, se cumpla con los incrementos pactados en 2023, el gobierno santafesino puso el foco en el gasto de recursos que representan los reemplazos.

En ese último punto, el ministro de Educación de Santa Fe puso sobre la mesa de discusión el elevado porcentaje de licencias y reemplazos que desde 2019 viene en crecimiento. “Tenemos que trabajar para tener un Estado más eficiente. En diciembre de 2023, el 25,31 % del total de la masa salarial estuvo destinado a pagar reemplazos” , detalló Goity.

El funcionario señaló que “lo más preocupante es que en medio de esta crisis esto implica un mayor esfuerzo económico, sino que también afecta directamente la continuidad pedagógica y los aprendizajes. Revisar esto no implica para los docentes ninguna pérdida de derechos, sino que solo es garantizar un Estado más eficiente y que los chicos puedan aprender mejor ”.

“El gobernador Maximiliano Pullaro marcó la prioridad y es que los estudiantes santafesinos estén en las escuelas aprendiendo y por eso puso fin al avance continuo; y en ese camino es que hoy estamos planteando la necesidad de ordenar un sistema que genera inequidades y que no administra eficientemente los recursos públicos”, apuntó Goity.

Del otro lado, los gremios docentes expusieron su firme posición de que no van a permitir una pérdida mayor del poder adquisitivo. “No vamos a dar un solo paso atrás. Nosotros vamos a defender el poder adquisitivo del salario, vamos a defender la Caja de Jubilaciones, vamos a defender en este contexto nuestras condiciones de trabajo, porque plata hay” , aseguró el secretario general de Amsafé, Alonso, tras la reunión que mantuvieron.

Uno de los planteos que realizaron en la mesa de trabajo tuvo que ver con el cumplimiento de la paritaria 2023 para poder avanzar en la discusión del incremento salarial de este año. “Cumplir con la paritaria 2023 implica, en primer lugar, que se debe abonar la diferencia salarial producto de la inflación acumulada del año. Hasta el momento tenemos el dato de que fue el 21% en noviembre y todavía falta diciembre, así que va a ser un porcentaje elevado”, expresó Alonso.

El otro punto que llevaron a reunión paritaria tiene que ver con la necesidad de ajustar los cronogramas de titularización. El gobierno estableció comenzar el ciclo lectivo el 26 de febrero y se tiene que ajustar para que los docentes que titularicen lo hagan en tiempo y forma antes de esa fecha. “Esto y todos los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo lo hemos planteado en la mesa”, aseguró el gremialista de Amsafé.

Bayugar, secretario general de Sadop, reiteró que no se hablará del salario de 2024 hasta que no se resuelva la paritaria 2023. “No hablamos del tema salarial. Hasta que no haga el informe de la inflación de diciembre, no lo haremos”, concluyó.