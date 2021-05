La respuesta de María Eugenia Vidal cuando le preguntaron si quiere ser presidenta

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal participó esta noche de una entrevista con Eduardo Feinmann, por LN+, y opinó sobre las últimas medidas del Gobierno en una jornada con números preocupantes. Además, se refirió a su futuro político y contó que le gustaría ser presidenta.

’'Me gustaría, pero no me desespera’', dijo Vidal, cuando el periodista le preguntó sobre una posible candidatura. En una entrevista donde recorrió los principales temas de la agenda política, la exgobernadora reflexionó sobre su futuro y reconoció que no volvería a ser candidata a gobernadora de la provincia. “Siento que es una etapa que se cumplió’', contó.

Vidal apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y sostuvo que los alarmantes números sobre contagios de coronavirus en el país se deben a la falta de vacunas. “El Presidente asumió un compromiso que no se cumplió. Cada vacuna que llega es una muerte que se evita”, dijo.

Asimismo, fue consultada sobre la inflación y la reciente decisión del Gobierno de cerrar por 30 días las exportaciones de carne. ’'Es un parche que no va a funcionar. El problema no es la inflación de la carne, el problema es la inflación y punto”, observó, con determinación.

Y sumó: “El 73% de chicos pobres, el 42% de pobreza, el desempleo, los 70 mil muertos se resuelve con un plan, con evidencia, con trabajo serio, compromiso riguroso de todos los expertos y de todos los partidos. Se resuelve dialogando, no generando nuevas batallas’'.

Además, criticó las prioridades del Gobierno de ser “poco urgentes e innecesarias”, como la intención de reformar la Justicia. ’'Me gustaría ver a la presidenta (sic) hablando de la pandemia, los problemas económicos, de la inseguridad. No hablando de la Justicia, de sus causas judiciales y de las causas judiciales de la oposición’', agregó, en referencia a Cristina Kirchner.

En esta línea, consideró que las elecciones “todavía están lejos”, por lo que sostuvo que “hay que mirar las urgencia y no las candidaturas”.

LA NACION