Darío Sztajnszrajber, filósofo: “Ser feliz es alcanzar ese estadio donde vos sos lo más real posible”

Durante una entrevista para LA NACION, el filósofo Darío Sztajnszrajberel cuestionó la necesidad de que cada acción diaria genere una ganancia o una acumulación.

El filósofo explica que hacer filosofía equivale a “rascar donde no pica”, una premisa que desafía las coordenadas preestablecidas de la cotidianidad y valora la importancia de realizar actividades que escapen a la lógica del rendimiento.

La libertad, en este sentido, surge del intento de liberarse de las estructuras que aprisionan al individuo y se manifiesta como algo inesperado e incalculable, lejos de la pretensión de alcanzar una verdad absoluta. “Me interesa pensar ser libre más como en el intento de ir liberándonos de las diferentes formas que nos han hecho”, sostuvo el especialista.

Entrevista a Dario Sztajnszrajber

Sobre la felicidad, el autor citó su propia experiencia y la perspectiva de Aristóteles, para vincular el concepto con la realización personal: “Fíjate que la palabra realización etimológicamente viene de real. Como que se supone que ser feliz es alcanzar ese estadio donde vos sos lo más real posible”.

En este sentido, menciona también la visión de Epicuro, quien asocia la felicidad con la ataraxia o imperturbabilidad del alma, un estado que evita las dependencias innecesarias.

Darío Sztajnszrajber Fabián Marelli

Según el especialista, existe una vertiente terapéutica que permite abrir la existencia a perspectivas más sensibles, críticas y contradictorias, una práctica que posibilita un distanciamiento necesario frente a la previsibilidad del mundo.

“Yo creo que la filosofía le añade a la existencia como otra vertiente, permite que nuestra existencia, además de su ejecución absolutamente atravesada por el principio de la utilidad, pueda abrirse a otras perspectivas, más sensibles más críticas, más contradictorias, más humanas”, detalló el especialista.

“Me parece que hay algo humano que tiene que ver con que cualquier acción, cualquier práctica que hacemos, la podemos hacer, pero también podemos corrernos, tomar una distancia y pensar lo que estamos haciendo. Ese momento, ese movimiento donde el ser humano se distancia de sí mismo y se ve a sí mismo actuando, para mí da origen a la filosofía“, sumó el especialista.